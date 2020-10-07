تفاصيل حول لعبة فيفا 21

المواطن - محمد داوود - جدة

يترقب عشاق ألعاب الفيفا على أجهزة الألعاب الإلكترونية في التاسع من أكتوبر الجاري صدور النسخة الجديدة، إذ عادت لعبة فيديو كرة القدم الأكثر شهرة في العالم بإصدارها الأخير فيفا 21 مع مجموعة من الإضافات والتحديثات.

ويقول الخبير التقني المهندس عادل الحربي لـ”المواطن“، أن ألعاب الفيفا تعد أشهر الألعاب انتشارًا في العالم إذ اكتسبت شهرة كبيرة لكونها تتضمن جميع الفرق العالمية واللاعبين المعروفين ويلعبها الصغار والكبار معًا، وبالتالي فإنه من المتوقع أن تشهد ارتفاعًا في مبيعاتها.

ولفت أن ارتفاع سعر المنتج سيكون أمرًا طبيعيًا خلال العامين الأولين فيما سيشهد انخفاضًا بسيطًا عند قرب الإصدار اللاحق، وما يعزز مبيعاته أن جميع إصداراته ستتفق مع مختلف الأجهزة وهي ( PS4 و PC و Xbox One).

من الصعب تقليد فيفا 21

وأكد المهندس الحربي، أن الجميل في هذه الألعاب أنها لا تقبل إلا أن النسخ الأصلية في الأجهزة، كما أن انتشار أشرطة الألعاب المقلدة ضئيل جدًا، كما يلاحظ أنتشار مراكز ألعاب مخصصة للفيفا في معظم دول العالم وتجارتها رابحة جدًا، كما سعت الكثير من الجهات التسويقية تقديم هدايا للمتسوقين تتضمن أشرطة الفيفا.

يشار إلى أنه ستتاح للاعبين فرصة الاستمتاع بقوائم الفرق المحدثة والتغييرات في اللعبة، بما في ذلك الوضع الوظيفي الجديد ولن يكون على عشاق اللعبة الانتظار طويلًا.

مما لا يثير الدهشة أن لعبة فيفا 21 لن تكون منخفضة التكلفة، حيث ستبلغ تكلفة الإصدار القياسي على PS4 و Xbox One حوالي 65 دولارًا، في حين أن نسخة Champions تأتي بسعر 104 دولارات، ونسخة Ultimate بسعر 116 دولار.

يتطلع عشاق اللعبة إلى الحصول على أول لمحة عنها من خلال العرض التوضيحي، لكن شركة EA Sports المنتجة قررت هذا العام عدم إصدار عرض توضيحي، وستركز على تطوير الإصدارات القادمة لـ PS5 و Xbox Series X.

أعلى 10 لاعبين في فيفا 21

المراكز العشرة الأولى في إصدار هذا العام هي:

ليونيل ميسي – 93

كريستيانو رونالدو – 92

روبرت ليفاندوفسكي – 91

كيفين دي بروين – 91

نيمار – 91

جان أوبلاك – 91

فيرجيل فان ديك – 90

كيليان مبابي – 90

محمد صلاح – 90

ساديو ماني – 90

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