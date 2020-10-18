تفاصيل عقد عمر هوساوي مع الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الاتحاد بالأمس، عن تعاقده مع اللاعب عمر هوساوي لمدة موسم رياضي كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي النصر.

وجاء تعاقد العميد مع اللاعب عمر هوساوي لتدعيم خط الدفاع بجانب البرازيلي برونو أوفيني واللاعب سعود عبدالحميد.

تفاصيل عقد عمر هوساوي

ووصلت قيمة عقد عمر هوساوي مع العميد إلى مليوني ونصف المليون ريال خلال موسم واحد فقط، كما أن العميد حسم الصفقة لصالحه، وذلك بعد منافسة مع فريقي الأهلي والشباب وفقًا لـ صحيفة “الرياضية”.

وكان العميد تعاقد مع اللاعب البرازيلي برونو هنريكي قادمًا من نادي بالميراس البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاتحاد يواجه الاتفاق اليوم بالجولة الأولى

يذكر أن الاتحاد سيواجه الاتفاق اليوم الأحد في الجولة الأولى من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يسعى العميد إلى تحقيق الفوز من الجولة الأولى للمنافسة على اللقب، والابتعاد عن شبح الهبوط حتى لا يتكرر سيناريو الموسم الماضي.

وكان العميد أنهى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020 في المركز الحادي عشر.

يذكر أن الشباب فاز على أبها بصعوبة بهدف دون رد، بينما تعادل التعاون مع الفيصلي بهدف لكل فريق، وفاز الوحدة على نادي القادسية بهدفين لهدف، وفاز الهلال على نادي العين الصاعد حديثًا بهدف دون رد.

ويسعى الاتحاد بقيادة مدربه البرازيلي فابيو كاريلي لتحقيق الفوز اليوم ضد الاتفاق من أجل تفادي مسلسل النتائج السيئة والدخول في دوامة الهبوط.

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