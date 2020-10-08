تفاصيل قرار استمرار التعليم عن بعد وآلية الاختبارات خلال أيام

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التعليم عن تفاصيل استمرار الدراسة عن بعد لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الأول، مؤكدةً أن آلية الاختبارات ستعلن خلال أيام.

وأكدت التعليم أن القرار يأتي تأكيدًا على اهتمام القيادة الرشيدة بسلامة أبنائها وبناتها من الطلاب والطالبات، وأعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية والتدريبية في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات، وحمايتهم من مخاطر تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، وبعد تقييم وضع الدراسة عن بعد خلال الأسابيع الماضية، من خلال اللجنتين المشكلتين في التعليم العام والتعليم الجامعي بقرار من وزير التعليم، وما انتهتا إليه من توصيات تثبت كفاءة منصات التعليم عن بعد، حيث صدر الأمر السامي الكريم باستمرار العملية التعليمية عن بعد لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي في التعليم العام، والتعليم الجامعي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ وفق الضوابط والتعليمات المطبقة حاليًا.

وشددت وزارة التعليم على أن دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على حرصهما على استمرار الرحلة التعليمية لأبنائهما وبناتهما من الطلاب والطالبات في ظل جائحة كورونا؛ كان له الأثر الكبير في النجاح الذي تحقق في التعليم عن بعد، إلى جانب مستوى التكامل والتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق مصلحة الوطن وأبنائه، كذلك دعم الأسرة والمجتمع للتعليم عن بعد، حيث تضافرت كافة الجهود لقصة النجاح التي تحققت للتعليم عن بعد في المملكة.

وأوضحت وزارة التعليم أنها ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن آلية الاختبارات في مدارس التعليم العام، مع دعواتها للطلاب والطالبات بالنجاح والتوفيق وللجميع السلامة من أي مكروه.

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