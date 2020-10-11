تقارير تكشف الأقرب بين الهلال والنصر لضم خوان ماتا

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحافية في أوروبا، عن الأقرب بين ناديي الهلال والنصر للتعاقد مع الإسباني خوان ماتا جناح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الصحفي الرياضي دنكان كاستلز أن ماتا تلقى عرضًا مغريًا من أحد الأندية السعودية للتعاقد معه قبل انطلاق موسم 2020/2021 مقابل الحصول على راتب سنوي قدره 15 مليون جنيه إسترليني.

عرض خيالي لـ خوان ماتا

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة “آس” الإسبانية إن ماتا تلقى عرضًا خياليًا سيجعله يؤمن مستقبله خلال الفترة المقبلة، من أحد الأندية السعودية خاصة أن ماتا أصبح قريبًا من اعتزال كرة القدم لوصوله إلى سن الـ32.

وسيضمن النادي السعودي وفقًا لـ “آس” للاعب ماتا الحصول على راتب أسبوعي قدره 250 ألف جنيه إسترليني.

وفي الشأن ذاته، قالت صحيفة nogomania إن الدوري السعودي سيكون فرصة لـ خوان ماتا للتألق ولكسب المزيد من الأموال التي تساهم في تغيير حياته المهنية للأفضل، كما أشارت الصحيفة إلى أن ماتا سيفكر بجدية بالفترة المقبلة إما الاستمرار في الدوري الإنجليزي أو الانتقال للنادي السعودي.

النصر فرصته أفضل

ورغم أن وسائل الإعلام الأجنبية لم تكشف هوية النادي السعودي، لكن الشواهد تشير إلى أن فرصة النصر أفضل من الهلال في ضم ماتا خاصة أن العالمي يسابق الزمن لضم لاعب بديل للبرازيلي جوليانو الذي انتقل إلى نادي إسطنبول باشاك شهير التركي مؤخرًا.

ويسعى الهلال أيضًا للتعاقد مع خوان ماتا من أجل تعويض رحيل كارلوس إدواردو، لكن فرصة النصر أفضل خاصة بسبب اقترابه من ضم الألماني مسعود أوزيل لاعب آرسنال الإنجليزي، مما يُحفز ماتا على الانضمام إلى أصفر العاصمة.

إنجازات خوان ماتا

وحقق ماتا العديد من الألقاب في مسيرته، حيث فاز بـ دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي الإنجليزي بعام 2012 ولقب الدوري الأوروبي مع تشيلسي في 2013، ولقب الدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد بعام 2017.

كما تُوج خوان ماتا بلقب كأس العالم 2010 مع منتخب إسبانيا وبطولة كأس أمم أوروبا عام 2012، وحقق المركز الثاني في بطولة كأس العالم للقارات بعام 2013 التي أُقيمت في البرازيل.

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