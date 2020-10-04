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تقديم ملف الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 رسميًّا
أملًا في تنظيم المسابقة للمرة الأولى بتاريخها

تقديم ملف الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 رسميًّا

2020/10/04
الساعة 10:49 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تقديم ملف الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 رسميًّا الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
المواطن - مروة نبيل
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1 تقديم ملف الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية:
1.1 الرياض والدوحة يتنافسان:

أعلن وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، قبل قليل، عن تقديم ملف الرياض لاستضافة منافسات دورة الألعاب الآسيوية 2030.

تقديم ملف الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية:

وقال وزير الرياضة: “يسعدني أن أعلن اليوم عن تقديم الملف الرسمي إلى المجلس الأولمبي الآسيوي لترشح الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030”.

وتابع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “نتمنى أن يليق هذا الملف بحجم طموحاتنا وروعة عاصمة مملكتنا الحبيبة”.

الرياض والدوحة يتنافسان:

وكان المجلس الأولمبي الآسيوي قد أعلن في بيان رسمي إلى أن الرياض والدوحة تقدما رسميًّا لاستضافة النسخة الـ21 من الألعاب الآسيوية، وذلك قبل المهلة المحددة في 23 من شهر إبريل الماضي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن تستضيف مدينة هانغتشو الصينية الألعاب الآسيوية 2022، فيما تقام النسخة التالية في مدينة ناجويا ومقاطعة إيتشي في اليابان عام 2026.


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