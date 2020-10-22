تقرير صادم: نفقات أردوغان الرئاسية زادت 550% في 4 أعوام

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

كشف تقرير صادم من صحيفة بيرجون التركية عن زيادة النفقات الرئاسية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنسبة 550% في 4 أعوام فقط، وتحديدًا بين عامي 2014 و 2018.

وتتبع التقرير ميزانية الإدارة المركزية منذ تولي أردوغان منصبه في عام 2014، حيث كشف أن الرئيس التركي رفع راتبه لعام 2021 وحده بأكثر من 8% أي 6750 ليرة (863 دولارًا) ليصل إجمالي الراتب إلى 88 ألف ليرة (11275 دولارًا) شهريًا.

زيادة تعادل 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور

وتُعادل هذه الزيادة وحدها 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور في وظائف الدوام الكامل، بحسب ميزانية الإدارة المركزية لعام 2021 التي قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى البرلمان.

وتشهد الميزانية الجديدة زيادة إجمالية قدرها 886 مليون ليرة في الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية، ليصل إجمالي المبلغ للمكتب الرئاسي إلى 4.39 مليون ليرة.

ولفت التقرير إلى أن النفقات الرئاسية زادت منذ تولي أردوغان منصبه في عام 2014 بنسبة 550% متجاوزة 3.5 مليار ليرة تركية (651 مليون دولار) في عام 2018، وفقًا للأرقام التي نشرتها وزارة الخزانة.

ووفقًا لتقرير محكمة الحسابات لعام 2019، فإن إنفاق المقر الرئاسي لجمهورية تركيا الواقع في حي بشتيبه في أنقرة، بلغ نحو 10 ملايين ليرة (1.28 مليون دولار) يوميًا.

وفي الوقت نفسه، يعاني الاقتصاد التركي من تدهور حاد، ووصلت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق وذلك بسبب سياسة أنقرة العدوانية والتدخل في شؤون الدول الأخرى.

ويُذكر أن التقارير تشير إلى أن أردوغان يخطط لتطبيق سياسية التقشف وشد الحزام بعد أن واجهت البلاد خسائر كبيرة بقطاع السياحة الذي يعد واحدًا من أهم القطاعات الحيوية في تركيا بسبب وباء فيروس كورونا.

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