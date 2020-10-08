تكثيف الشعر بسرعة فائقة

الكثير من النساء حول العالم تسأل عن طريقة تكثيف الشعر بسرعة فائقة وذلك لأن الشعر هو كل ما يميز المرأة ويجعلها تبدو جميلة وجذابة للغاية ولأن الشعر هو أهم شيء في المرأة.

الشعر الكثيف

يعد الشعر الكثيف من أهم أحلام كل امرأة أو فتاة فالجميع يحلم بالحصول على شعر قوي وكثيف فتبحث النساء عن أفضل طريقة تعمل على تكثيف الشعر بسرعة فائقة وموقع المواطن سوف يقدم الكثير من الأمور حول هذا الموضوع فيما يلي.

يعتبر الشعر الجميل والناعم والكثيف من علامات جمال المرأة والذي يميزها عن الكثير من النساء حولها.

العديد من النساء تسعى بشكل دائم في الحصول على شعر قوي وكذلك صحي وجميل بدون صرف الكثير من الأموال في هذا الموضوع.

هناك بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن اللجوء إليها للحصول على شعر قوي وجميل بدون استخدام بعض المواد الكيماوية المضرة للشعر.

وصفة البيض

تعد وصفة البيض من الوصفات الجيدة التي يمكن استخدامها للعمل على تكثيف الشعر بسرعة فائقة حيث أنها تتميز بكثير من الأشياء الجيدة ومنها.

يعمل البيض على تحفيز الشعر وكذلك تقويته وتكثيفه بشكل واضح من خلال البيض حيث انه غني بالفيتامينات الهامة للحفاظ على الجسم وكذلك الصحة.

الطريقة الأولى

لاستخدام البيض للشعر هي من خلال كسر بيضتين ووضعهم على الشعر ويتم توزيعهم على الشعر بطريقة جيدة.

يتم وضع البيضتين على فروة الشعر المبلل ويترك على الشعر لمدة تصل إلى حوالي نصف ساعة.

الطريقة الثانية

تكون من خلال القيام بمزج البعض من البيض مع ملعقتان كبيرتان من الماء وكذلك ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

يتم وضع هذا المزيج على الشعر الجاف لمدة تصل إلى ربع ساعة ويغسل الشعر باستخدام الشامبو والذي يكون خالي من المواد الكيميائية مع الماء الفاتر.

الطريقة الثالثة للبيض

بعد أن تم ذكر الطريقتين الأولى والثانية لاستخدام البيض في تكثيف الشعر بسرعة فائقة يجب التعرف على الطريقة الثالثة له والذي يكون كما يلي.

يعمل البيض مع زيت الخروع على تغذية الشعر بقوة وكذلك تحفيز عملية نموه ويعمل على منع حدوث الصلع ويكون ذلك من خلال ما يلي.

يتم وضع بيضتين مع ملعقة كبيرة من زيت الخروع في إناء ويخلط مع بعضهم بطريقة جيدة.

يتم توزيع هذا الخليط على فروة الشعر بطريقة جيدة ومتساوية ويترك على الشعر لمدة تصل إلى حوالي نصف ساعة.

يتم غسل الشعر باستخدام الشامبو بالطريقة التقليدية ولكن دون استخدام أي بلسم.

وصفة الأفوكادو للشعر

تعتبر وصفة الأفوكادو من الوصفات الجيدة التي يتم استخدامها في تكثيف الشعر بسرعة فائقة حيث أنها تتميز بالكثير من المميزات وهي.

تعمل وصفة الأفوكادو على تحفيز الشعر وكذلك تغذيته بطريقة صحيحة ونموه بشكل سريع وقوي.

يتم هرس لب ثمرة واحدة فقط من الأفوكادو ثم يتم خلطه مع ملعقة واحدة فقط كبيرة من زيت الزيتون وذلك لتكوين عجينة قوية ومتماسكة.

يتم تدليك فروة الرأس بهذه العجينة ثم يتم تركها على الشعر لمدة تصل إلى حوالي 20دقيقة، ثم يغسل الشعر باستخدام الماء وكذلك الشامبو.

وصفة بذور الحلبة

تعتبر وصفة بذور الحلبة من الوصفات الجيدة والمهمة في الحفاظ وكذلك تكثيف الشعر بسرعة فائقة ويكون ذلك من خلال ما يلي.

يوجد الكثير من المصادر الطبيعية والغنية في الحلبة والتي تتميز بالفيتامينات القوية والبروتينات وكذلك الحديد، وتعد كذلك من العناصر الأساسية التي تقوم بتكثيف الشعر.

يتم نقع البعض من بذور الحلبة باستخدام الماء لمدة تصل إلى 8 ساعات.

يتم هرس هذه البذور وذلك لعمل عجينة من الحلبة، وتوضع هذه العجينة على الشعر لمدة تصل إلى حوالي 20 دقيقة ثم يشطف الشعر باستخدام الماء الفاتر

وصفة زيت الأرغان

هذه الوصفة من الوصفات المفيدة للشعر والتي يبحث عنها الكثير من النساء للعمل على تكثيف الشعر بسرعة فائقة ويكون ذلك من خلال ما يلي.

يتميز زيت الأرغان بأن به الكثير من الزيوت الفعالة التي تقوم بتكثيف الشعر وكذلك تقوم بتحفيزه وتحسين صحته بشكل جيد.

يعمل هذا الزيت على ترطيب جذور الشعر وكذلك ازالة الجلد الميت الذي يتواجد في فروة الشعر ويساعد فروة الشعر على أنتاج الزيوت اللازمة للمحافظة عليه.

يتم وضع البعض من زيت الأرغان في اليدين ثم يتم توزيعه على الشعر وذلك من الأطراف حتى تصل لفروة الشعر.

يتم تركه على الشعر لليلة كاملة ثم يغسل بواسطة الشامبو والذي يجب ان يكون خالي من المواد الكيميائية.

وصفة عصير الليمون

عصير الليمون له الكثير من الفوائد التي تستخدم سواء كان للشعر أو الجسم حيث أنه يفيد الشعر بطريقة قوية ويكون ذلك من خلال ما يلي.

يوجد في الليمون الكثير من المواد المهمة التي تعمل في الحفاظ على الشعر مثل الكالسيوم وكذلك الماغنسيوم الفلافونويد.

يعد كذلك الليمون من المواد الغنية بفيتامين c والذي يعمل على تقوية الشعر وكذلك تطويله وحمايته من الجفاف والتساقط.

يتم تقسيم عدد اثنين من الليمون ثم يتم استخراج عصير الليمون من ثمرة الليمون، ثم يتم وضع هذا العصير على فروة الشعر ويدلك لمدة تصل إلى حوالي 10 دقائق.

يتم ترك العصير على الشعر ثم يغسل بالشامبو والذي لابد وأن يكون خالي من المواد الكيمائية، وتكرر هذه العملية مرة واحدة كل أسبوع.

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