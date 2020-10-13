تكليف زعقان مديرًا عامًّا لفرع البريد السعودي بجازان

المواطن- جازان

أصدر مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي قرارًا بتكليف فيصل بن علي أحمد زعقان مديرًا عامًّا لفرع مؤسسة البريد السعودي بمنطقة جازان.

ويعتبر فيصل بن علي من الكفاءات الإدارية المتميزة بإدارة البريد السعودي بجازان، وشغل مؤخرًا منصب مدير إدارة المتابعة.

ورفع زعقان شكره وتقديره إلى مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي، معربًا عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له نحو بذل المزيد من الجُهد في سبيل خدمة دينه ومليكه ووطنه.

“المواطن” تتقدم بخالص التهاني لـ“فيصل”، متمنية له مزيدًا من التوفيق والنجاح في حياته العملية.

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