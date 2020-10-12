تكليف علي الشايعي برئاسة التعاون خلفًا لـ محمد القاسم

المواطن - محمد سمعه

قرر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، تكليف علي الشايعي نائب رئيس نادي التعاون، بإدارة شؤون النادي كرئيس خلفًا للمستقيل محمد القاسم، وذلك بعد قبول استقالته.

وذكر الحساب الرسمي لـ سكري القصيم عبر “تويتر” أن علي الشايعي تم تكليفه كرئيس للنادي بصورة مؤقتة خلفًا لـ محمد القاسم، وذلك حتى عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

بيان من الرئيس المكلف في التعاون تجاه محمد القاسم

ونشر النادي بيان شكر وتقدير من علي الشايعي إلى محمد القاسم رئيس النادي السابق قائلًا: “قدم علي الشايعي الرئيس المكلف باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وجميع جمهور سكري القصيم من أعضاء شرف ورؤساء سابقين جزيل الشكر والتقدير والعرفان لـ محمد القاسم على كل ما قدمه خلال الـ 8 سنوات التي كانت مليئة بالأفراح والإنجازات والنتائج الرائعة على كافة المستويات في مقدمتها تحقيق لقب كأس الملك والتأهل إلى دوري أبطال آسيا والعديد من الإنجازات”.

القاسم يتقدم باستقالته

وكان محمد القاسم نشر رسالة عبر حسابه في “تويتر” يوم الثلاثاء الماضي قائلًا: “تقدمت اليوم باستقالتي من رئاسة نادي التعاون بعد أن تشرفت خلال 8 سنوات مضت أن أكون على رأس هذا الهرم العظيم وأحمد الله على ما تحقق في تلك الفترة وهنا أتقدم لسمو وزير الرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالشكر والتقدير على ما وجدته من دعم لنادينا وحرص واهتمام مستمر وشكري وتقديري لكل مسؤولي رياضة الوطن.. ولكل من وقف مع النادي من أعضاء الشرف والجماهير ومحبي التعاون لكم مني كل الحب والتقدير والشكر وأشكر لزملائي في مجلس الإدارة ولكل من تشرفت بالعمل معهم وقفاتهم خلال تلك الفترة”.

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