تلاوة مؤثرة للشيخ ماهر المعيقلي في صلاة المغرب بالمسجد الحرام

المواطن - سارة المصباح - الرياض

وثق مُغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر للشيخ ماهر المعيقلي، أثناء تلاوته بعض قصار السور من القرآن الكريم، في صلاة المغرب بالحرم المكي.

رحلة الشيخ ماهر المعيقلي

جدير بالذكر أن الشيخ الدكتور المعيقلي، من أشهر قراء القرآن الكريم في المملكة والعالم العربي والإسلامي، وهو من مواليد سنة 1969.

وبعد رحلة طويلة من طلب العلم، حصد المعيقلي خلالها على شهادة الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة أم القرى، ثم عمل محاضرًا بنفس الجامعة.

وبعد فترة شهدت العديد من الإنجازات الخاصة بالدكتور الشيخ القارئ ماهر المعيقلي، تم تعيينه إمامًا بالمسجد النبوي، لينتقل بعد ذلك إلى إمامة الحرم المكي سنة 1428هـ.

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