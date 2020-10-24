تماسيح قديمة سبحت من إفريقيا إلى إسبانيا وعاشت بالأندلس منذ 5 ملايين عام ​​

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

ذكرت دراسة جديدة أن تماسيح قديمة من إفريقيا سبحت عبر البحر الأبيض المتوسط ​​لتعيش في المياه الساحلية الإسبانية.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، وصف العلماء حفريات اثنين من التماسيح يبلغ طولهما حوالي 10 أقدام (3 أمتار) والتي من المحتمل أن تكون منتشرة عبر حوض البحر الأبيض المتوسط ​​عدة مرات واستعمرت كل من إسبانيا وإيطاليا منذ حوالي خمسة ملايين عام.

نتائج الدراسة

ويشير تحليل عظام الجمجمة والأسنان المنعزلة والجلد العظمي إلى أنهما ينتميان إلى نوع منقرض من تماسيح في العصر البليوسيني الليبي والعصر الميوسيني في كينيا.

تم التنقيب عن رفاتهم بالقرب من فالنسيا بإسبانيا بين عامي 1995 و 2006 ولكن تم وصفها الآن فقط في مجلة علم الحفريات.

وتعتبر الحفريات الموجودة في هذا الموقع في منطقة فالنسيا هي الأولى التي تنتمي إلى جنس التمساح الموجود على الإطلاق في شبه الجزيرة الأيبيرية – وهي الأرض التي تتكون من إسبانيا والبرتغال.

احتمالات غامضة

وقال انخيل هيرنانديز من جامعة برشلونة إن المقارنات التي تم إجراؤها تُشير إلى أن هذه الحفريات لا تنتمي بوضوح إلى ديبلوسينودون أو تومستوما – وهما التمساحان الوحيدان اللذان تم وصفهما حتى الآن في الفترة الأوروبية المتأخرة من العصر الميوسيني.

من المحتمل أن يكون هذا النوع المتأخر من الميوسين ، الذي تم وصفه في الأصل من ليبيا وتم تحديده لاحقًا أيضًا في كينيا ، قد انتشر عبر حوض البحر الأبيض المتوسط ​​عدة مرات واستعمر المناطق الجنوبية من أوروبا المتوسطية، والأكثر تأكيدًا هو أنها كانت ستسكن أيضًا سواحل مورسيا والأندلس.

منذ ملايين السنين ، سكنت أوروبا عدة أنواع من التماسيح من أجناس وخصائص مختلفة وأحيانًا تعايشت معًا. لكن كان يُعتقد أنه من غير المحتمل أن تكون التماسيح من جنس التمساح الأفريقي ، وهي من أصل أفريقي ، قد عاشت في حوض البحر الأبيض المتوسط.

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