تنبيهات من رئاسة الحرمين والصحة للمعتمرين

المواطن - الرياض

بثت كل من رئاسة الحرمين ووزارة الصحة رسائل توعية للمعتمرين بالتزامن مع السماح بعودة العمرة والزيارة؛ وذلك لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد أو إرباك حركة السير في المسجد الحرام.

ودعت رئاسة الحرمين الشريفين المعتمرين إلى عدم مخالفة اتجاه سير المصلين أثناء الدخول والخروج حتى لا يتسبب في إيذاء نفسه أو الغير.

بدورها دعت الصحة كل من لديه أعراض أو اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا بعدم دخول المسجد الحرام.

وقالت الصحة: لحمايتك وحماية بقية المعتمرين امتنع عن الذهاب إلى الحرم عند ظهور أعراض حرارة أو أعراض تنفسية أو عند مخالطة حالة مشتبه أو ثبت إصابتها بفيروس كورونا قبل أسبوعين من التوجه إلى الحرم.

أما في حال ثبوت مخالطتك لحالة إيجابية أثناء وجودك في الحرم يجب الإفصاح عن ذلك عبر تطبيق تطمن.

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