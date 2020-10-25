تنبيه لمرتادي طريق مطار الملك فهد الدولي: احذروا الضباب

المواطن - الرياض
وجه مطار الملك فهد الدولي، صباح اليوم الأحد، رسالة تنبيهية للمتوجهين من وإلى المطار، تزامنًا مع حالة الضباب.
وقال المطار في رسالة حذر خلالها مرتادي الطريق، ” أعزاءنا مرتادي مطار الملك فهد الدولي، نظرًا لتدني الرؤية بسبب الضباب الكثيف، نأمل توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة عند توجهكم من و إلى المطار ” .
يذكر أن آخر التوقعات الجوية أفادت بتشكل الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية والإحساء، وذلك مع ساعات فجر وصباح اليوم الأحد، ما يستوجب التنبيه من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الخارجية.
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