تنبيه من المرور حول أولوية السير في الدوار

المواطن - الرياض

شددت الإدارة العامة للمرور على أهمية إعطاء الأفضلية لمن بداخل الدوار لتسهيل الحركة المرورية.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “إعطاء الأفضلية لمن بداخل الدوار يساهم في سهولة الحركة المرورية، وحق من حقوق الطريق التي يجب الالتزام بها”.

وفي وقت سابق، أوضحت الإدارة العامة للمرور، تفاصيل إجراء تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد الخاص بها.

الحد الأعلى للمخالفات:

وردًّا على سؤال من أحد المواطنين، بشأن معرفة المدة التي تتضاعف فيها المخالفة المرورية، وطريقة تسديدها، قالت الإدارة العامة للمرور على تويتر: إن تطبيق الحد الأعلى للمخالفات لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ.

4 تصرفات خاطئة:

وكانت الإدارة العامة للمرور قد حذرت من بعض التصرفات التي تشتت الذهن أثناء قيادة المركبة، داعية إلى تجنبها حفاظًا على سلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة أن هذه التصرفات التي قد تعرض حياة قائد المركبة والآخرين للخطر تشمل ما يلي:

– الانشغال مع بقية ركاب المركبة

– تأمل المناظر الخارجية

– محاولة الوصول إلى غرض ما داخل المركبة

– كذلك استخدام الهاتف المحمول.

وينصح الخبراء عادة بتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية.

ومن أهم النصائح التي يوجهها خبراء قيادة السيارات أيضًا الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تمامًا من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة، وكذلك إضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلًا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.

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