تنبيه من حالة الطقس في العيص ووادي الفرع

المواطن - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمحافظتي العيص ووادي الفرع لهذا اليوم تضمنت رياحا نشطة وسحبا رعدية.

وأوضحت إدارة الإرصاد أن التأثيرات المصاحبة للحالة تمثلت بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

حالة الطقس اليوم

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية للمملكة وسماء غائمة جزئيًا على طول امتداد المرتفعات الغربية للمملكة كما تكون الرياح نشطة على أجزاء من شرق وجنوب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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