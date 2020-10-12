تنبيه مهم من وزارة الرياضة لـ الهلال والنصر والوحدة والأهلي

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن تنبيه مهم أرسلته وزارة الرياضة لأندية الهلال والنصر والأهلي والوحدة التي تشارك في نسخة 2021 من دوري أبطال آسيا.

وقال الفراج إن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة طالب الأندية الأربعة بغلق كافة القضايا الخاصة مع سداد كافة الالتزامات المالية قبل نهاية الأسبوع الحالي وإلا فإن رئيس النادي ومجلس إدارته سيضطرون لدفعها من نفقتهم الخاصة وذلك لغلق هذه القضايا.

رسالة إلى الهلال والنصر والوحدة والأهلي

وأكد الفراج أن وزارة الرياضة لن تُقدم أي دعم استثنائي لأي نادٍ، كما نبهت الأندية إلى ضرورة عدم تكرار الأسباب والأخطاء السابقة التي أدت لوضع النادي في أزمة ديون وإلا فإن مجلس الإدارة في النادي هو من سيتولى سداد الديون ووزارة الرياضة لن يكون لها علاقة.

قرارات صادمة من وزارة الرياضة بالأيام المقبلة

وأشار الفراج بعد حديثه عن اجتماع وزير الرياضة مع رؤساء أندية الهلال والنصر والوحدة والأهلي إلى أنه من المتوقع صدور قرارات في الأيام المقبلة من وزارة الرياضة من أجل ترشيد الإنفاق ووضع ضوابط مالية للأندية عند التفاوض والتعاقد مع الصفقات.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كان استبعد الهلال من دوري أبطال آسيا 2020، بينما ودع النصر من دور الـ4 وودع الأهلي من دور الثمانية وودع التعاون من دور ثمن النهائي.

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