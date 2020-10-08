تنزيل برنامج لوكي باتشر الاصلي

الإعلانات المزعجة أصبحت كثيرة وتظهر مع جميع التطبيقات والآن بدون الدفع لها عن طريق تنزيل برنامج لوكي باتشر الاصلي والحصول على كامل المميزات التي يوفرها التطبيق ومميزات إضافية.

برنامج لوكي باتشر

هذا التطبيق الرائع الذي يبحث عنه الكثير وذلك بفضل المميزات التي يوفرها برنامج لوكي باتشر هو تطبيق يعمل على تهكير الألعاب والتطبيقات ويمنع ظهور الإعلانات فيها.

الآن أصبح الكثير من التطبيقات تقوم بعرض الإعلانات المزعجة والتي لا نفضل مشاهدتها وبالأخص عند اندماجنا باللعب هذا التطبيق يساعد في التخلص منها كما أنه يعمل على عمل تعديلات كثيرة في التطبيقات يوفر أيضًا هي التطبيق الكثير من المميزات التي يحتوي عليها التطبيقات الأخرى ولكنها مدفوعة مسبقًا يقوم تطبيق لوكي باتشر بتوفير تلك المميزات التي يجب الدفع لها بدون أي مدفوعات تقوم بدفعها.

لوكي باتشر هو تطبيق تم تصميمه من أجل التخلص من الإعلانات التي تقابل العاب الكثير عندما يستمتع بالألعاب على هاتفك يوجد إعلانات مزعجة تفصل التركيز فيها هذا التطبيق يوفر ميزة التخلص من تلك الإعلانات واللعب بشكل سلس أكثر على هواتف الاندرويد.

كما أنه يوجد الكثير من تطبيقات الألعاب التي توفر بعض المميزات ولكنها مدفوعة لكي تحصل عليها هذا التطبيق يساعد في عمل تهكير لتلك التطبيقات والحصول على تلك المميزات بدون الدفع لتلك الألعاب.

كما أنه يوفر عمل تهكير لتلك الألعاب أيضًا والحصول على عملات في اللعبة دون الحاجة لعمل شراء لها والحصول على ميزات أكثر من خلالها.

بعض التطبيقات التي يمكنك التمتع بتلك المميزات من خلال تطبيق لوكي باتشر من خلالها يجب عمل روت قبل تحميل التطبيق وذلك لكي يتمكن تطبيق لوكي باتشر بعمل التهكير.

قد تتساءل ما هو الروت هذا الروت هو صلاحية الشخص المسؤول على الهاتف والذي يعني بشكل آخر قدرتك في التحكم على جميع الأمور الخاصة بهاتفك من أدوات وبرمجيات والإعدادات والتطبيقات أيضًا التي في هاتفك الجوال.

توضيح أكبر لكلمة الروت وهو أنه يوجد علي هاتفك الكثير من التطبيقات التي لا تستطيع التحكم في تثبيتها وإزالتها على هاتفك فهي على النظام لكن عن طريق عمل روت سوف تستطيع حذف تلك التطبيقات بكل سهولة يجب عليك معرفة أن تحميل تطبيق لوكي باتشر لا يحتاج لعمل روت لكي تستطيع تحميل التطبيق الحصول على مميزات ولكن الألعاب والتطبيقات هي التي تحتاج لعمل روت لها وليست كل الألعاب أيضًا.

هل تطبيق لوكي باتشر ضار

قد يعتقد البعض أن هذا التطبيق ضار على هاتفك الاندرويد ولكن هذا غير صحيح فهو لا يحتوي على أي فيروسات أو برمجيات خبيثة أو ضارة على الهاتف.

بعض الأحيان عند تنزيل تطبيق لوكي باتشر قد يحذر جوجل بلاي من تحميل التطبيق ولمن لا تقلق تلك الرسالة هي رسالة تظهر مع الكثير من التطبيقات وكل ما عليك فعله هو تفعيل تلك الخاصية من خلال الإعدادات حتى تستطيع تحميل التطبيق على هاتفك بكل نجاح.

مميزات برنامج لوكي باتشر

توحد العديد من المميزات التي يمكنك الحصول عليها من خلال تنزيل برنامج لوكي باتشر الاصلي ومن خلال موقع المواطن نوضح هذه المميزات ومنها:

عند طريق استخدام هذا التطبيق تستطيع تحميل الكثير من التطبيقات المختلفة وفي دفعة واحدة.

عن طريق استخدام هذا التطبيق تستطيع توقيف ظهور الإعلانات المزعجة التي تظهر في التطبيقات والتي في بعض الأحيان تلجأ للدفع في التطبيق حتى تستمع به بدون اعلانات ولكن هذا الأمر مجانا مع تطبيق لوكي باتشر.

يمكنك أيضًا من خلال هذا التطبيق اختيار ما إذا كنت ترغب في تثبيت التطبيقات في الذاكرة الداخلية أو الذاكرة الخارجية للهاتف.

عن طريق هذا التطبيق تستطيع توقف ترخيص أي لعبة تتطلب منك بعض الأمور ممثل الشراء.

يمكنك من خلال هذا التطبيق أيضًا تجميد بعض التطبيقات التي لا ترغب في استخدامها في الوقت الحال ولكن سوف تظهر التطبيقات على هاتفك ولا تحتاج لتحميلها مرة أخرى.

يستطيع هذا التطبيق بعمل تهكير للكثير من التطبيقات الشهيرة التي يتم استخدامها على هواتف الاندرويد.

يستطيع من خلال التطبيق نقل التطبيقات من على الذاكرة الداخلية إلى الذاكرة الخارجية في خطوة واحدة فقط ولا تحتاج للنقل بشكل تدريجي.

كما يمكنك إزالة التطبيقات أيضًا في دفعة واحدة ولا تحتاج لمسح التطبيقات بشكل تدريجي.

هذا التطبيق نظرًا لكثرة المميزات التي يحتوي عليها فهو صغير الحجم ولا يحتاج لمساحة كبيرة على الهاتف حتى تتمكن من الحصول عليه.

يستطيع التطبيق عمل نسخة احتياطية من جميع التطبيقات التي على هاتفك.

هذا التطبيق مجانا وبدون دفع أي رسوم له ولجميع المميزات أيضًا ولا يوجد منه نسخة مدفوعة فهو يوفر كامل المميزات بدون الحاجة للدفع لها.

كل تلك المميزات يمكنك الحصول عليها على هاتفك وكل ما تحتاجه هو تحميل التطبيق من خلال الرابط على هاتفك يعمل بنظام تشغيل الاندرويد.

عيوب برنامج لوكي باتشر

توحد بعض العيوب الموجودة في التطبيق وهي:

لا تتوفر إمكانية استخدام هذا التطبيق على هواتف الأيفون فلم يتم وضع نسخة منه لاستخدام في أنظمة التشغيل iOS.

هناك بعض التطبيقات التي لا يوفر تطبيق لوكي باتشر في تعديلها.

بعض التطبيقات تحتاج لصلاحية الروت للاستفادة منها.

رابط الحصول على لوكي باتشر

يمكنك تنزيل برنامج لوكي باتشر الاصلي عن طريق الرابط المباشر من هنـــــــا، والذي تستطيع تحميله من خلال هاتف الاندرويد الخاص بك.

شارك الخبر