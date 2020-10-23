تنزيل سناب شات للاندرويد

سناب شات من التطبيقات المميزة التي بها مميزات وأدوات الترفيه، فيسعى البعض إلى معرفة كيف يمكن تنزيل سناب شات للاندرويد فيمكنك تنزيله بسهولة من خلال جوجل بلاي أو تطبيق أبيك.

هل سناب شات متاح لكل الدول

التطبيق ليس متاحًا لكل الدول فهناك طرق تنزيل سناب شات للاندرويد عندما ترغب في تنزيل برنامج سناب شات للاندرويد فمن الممكن أن لا تستطيع تنزيله وسيذكر لنا موقع المواطن طريقة تنزيله وكيفية استخدامه في هذا المقال.

كيفية تنزيل سناب شات للاندرويد

هناك دول لا تعترف بوجود هذا البرنامج فعندما تقوم بالبحث عنه على جوجل بلاي فتجد أن التطبيق لا يظهر لك لأن التطبيق غير مدعُم في بلدك وتأتيك رسالة بذلك.

في هذه الحالة لا تقلق فيمكنك تنزيل سناب شات للاندرويد من خلال تطبيق APK، ستجد التطبيق SNAPCHAT وستقوم بتحميله بكل سهولة.

ويمكن تحمل البرنامج لأجهزة الاندرويد من خلال الضغط هنــــــا مباشرة.

كيف يمكن إنشاء حساب سناب شات للاندرويد

عندما قمت بـ تنزيل سناب شات للاندرويد فيكون عليك إتباع الخطوات الأتية حتى تنشأ حساب جديد لك.

قم بفتح التطبيق والضغط على الأيقونة الخاصة به ثم إتبع التعليمات واكتب المعلومات الصحيحة.

سيطلب منك التطبيق كتابة اسمك واسم العائلة والتاريخ الذي ولدت فيه.

بعد كتابة البيانات صحيحة تجد أن التطبيق أظهر لك مجموعة من الأسماء الاختيارية لتقم أنت بالاختيار منها إذا لم تتلاءم الأسماء معك يمكنك تغييرها بطريقتك أنت واختيار الاسم الذي يتناسب معك.

سيطلب منك التطبيق إدخال بريدك الإلكتروني الذي تدخله في جميع التطبيقات إذا لم تريد إدخال البريد الإلكتروني يمكنك إدخال رقم الهاتف الخاص بك.

إذا قمت بإدخال رقم الهاتف الخاص بك بدلاً من البريد الإلكتروني ستنتظر دقيقة حتى يأتى لك رسالة يكون غرضها التأكد من هذا الرقم خاص بك وصحيح أم لا.

عندما يأتي لك رقم التأكيد قم بإدخاله.

هكذا تكون قد أدخلت البيانات صحيحة وأصبح لديك حساب قد أنشأته.

خاصية الأمان في حساب سناب شات

تعتبر خاصية الأمان من المميزات التي تجعلك تقدم على تنزيل سناب شات للاندرويد وأنت مطمئن لأن التطبيق قام بتحديث نفسه وإضافة العديد من المميزات والأدوات.

وأنت مطمئن لأن التطبيق قام بتحديث نفسه وإضافة العديد من المميزات والأدوات. كما أن البرنامج طور أكثر من ميزة أمان فقد عمل ميزة إرسال رسائل لك على هاتفك إذا حاولت فتح الصفحة الخاصة بك على سناب شات من هاتف آخر يرسل لك رقم سري على ماسنجر.

يطلب منك سناب شات كتابة الرقم السري وهذا الرقم في السناب شات المفتوح على التليفون الجديد حتى يتأكد من كتابة الرقم وأنت الذي تحاول فتح الصفحة الخاصة بك.

بالنسبة للصور والدردشة التي تكون بينك وبين أصدقائك والصور التي ترسلها لهم يقوم البرنامج بخاصية مميزة وهي مسح جميع الصور والكلام الموجود في الدردشة تلقائياً سواء كانت في هاتفك أو الهاتف الخاص بصديقك.

طريقة استخدام سناب شات

الواجهة المميزة لتطبيق سناب شات تجعل استخدامه غير معروف بالنسبة لمن يقوم بتحميله لأول مرة والأن يمكن شرح ومعرفة كيف يمكن استخدامه.

طريقة إضافة الأصدقاء على السناب شات

بعد أن قمت بـ تنزيل سناب شات للأندرويد وترغب في استخدام التطبيق وإضافة أصدقائك لتتمكن من التفاعل معهم عليك إتباع الاتي:

وترغب في استخدام التطبيق وإضافة أصدقائك لتتمكن من التفاعل معهم عليك إتباع الاتي: أصدقائك الموجودين معك على جهات الاتصال الخاصة بك على الهاتف يبدأ التطبيق بظهور الأصدقاء الذين قد حملوا التطبيق حيث يظهروا برقم الهاتف المسجل.

من الممكن أن تقوم بإضافة الأصدقاء عن طريق خاصية سناب كود وهو أن كل من يحمل التطبيق يكون معه كود خاص به يمكن أن تبحث عنهم به بعد أن يقوموا أصدقائك بإعطائك رقم الكود الخاص بهم أو العكس.

كما يمكن أن تقوم بالبحث عن أصدقائك عن طريق الاسم الخاص بهم ويكون العكس صحيح.

طريقة تفعيل الدردشة مع الأصدقاء

الدردشة الخاصة بالسناب شات موجودة في الجهة الشمال من أسفل الشاشة، قم بالضغط عليها ستجد جميع الأصدقاء الذين قمت بإضافتهم قم بالنقر على أي منهم وستجد الدردشة.

استخدام الفلاتر في السناب شات

السناب شات من أكثر التطبيقات المشهورة بالفلاتر وإضافة الأشكال والرموز على الصورة.

يمكنك فعل ذلك إذا قمت بالضغط على الدائرة التي في وسط الشاشة لأسفل ثم قم بالتقاط صورة لك ووضع الفلاتر التي تعجبك والتي يتم عرضها لك من قبل التطبيق.

إذا رغبت في تحويل الصورة إلى فيديو اضغط على نفس الدائرة طويلاً ستتحول إلى فيديو بعد ذلك اختر الفلاتر التي تركبها عليك أثناء تسجيل الفيديو.

ميزة Discover

بعد ان تقوم تنزيل برنامج سناب شات وتقوم بفتح التطبيق وتقوم بتحريك الشاشة الرئيسية إلى جهة اليسار ستجد كلمة اكتشف وهي عبارة عن علامة تشبه عدسة التكبير، ومن خلالها تجد جميع الإعلانات الجديدة والمشاهير وأيضًا الفنانين.

طريقة حذف حساب سناب شات

قد يظهر لك سبب ترغب في حذف حسابك الذي قمت بإنشائه في السناب شات ويمكنك حذف الحساب بطريقتين:

الطريقة الأولى : أن تقوم بحذفة ثلاثون يوم فقط وبعدها تقوم بتفعيله بعد الثلاثين يومًا.

: أن تقوم بحذفة ثلاثون يوم فقط وبعدها تقوم بتفعيله بعد الثلاثين يومًا. الطريقة الثانية : وهي أن تختار من ضمن الإعدادات الخاصة بالتطبيق أن تقوم بحذفه نهائياً لسبب ما، بعدها ستقوم الشركة بمسح حسابك من السناب شات.

: وهي أن تختار من ضمن الإعدادات الخاصة بالتطبيق أن تقوم بحذفه نهائياً لسبب ما، بعدها ستقوم الشركة بمسح حسابك من السناب شات. وإذا رغبت في استرجاع الحساب لا تستطيع حيث يكون قد تم مسحه نهائياً وعندها تقوم بعمل واحد آخر بواسطة بيانات جديدة وتضيف الأصدقاء من جديد.

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