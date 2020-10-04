توبلكسيل شراب مهدئ للسعال

يعتبر توبلكسيل شراب مهدئ للسعال ويستخدم في علاج حالات السعال والكحة حيث يحتوي على مادة أوكسوميمازين وتعتبر مادة مضادة للهيستامين ويحتوي على مادة الباراسيتامول وهي مادة مسكنة للآلام وخافضة للحرارة.

توبلكسيل شراب مهدئ للسعال

يعتبر توبلكسيل شراب مهدئ للسعال وطارد للبلغم حيث يحتوي على مواد مضادة وتركيبات مثل: أوكسوميمازين هيستامين بنزوات الصوديوم باراسيتامول لخفض الحرارة ويمكن استعماله للكبار والصغار بجرعات متنوعة.

يشمل الكثير من الخواص للتخلص من العديد من الأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي.

تركيب دواء توبلكسيل

كل دواء له مجموعة من التركيبات حيث كل 100 مل من توبلكسيل شراب مهدئ للسعال وطارد للبلغم تحتوي على:

3 ملجم من مادة اوكسوميمازين.

6 ملجم من بنزوات الصوديوم.

6 ملجم من مادة جوافينزين.

6 ملجم من مادة باراسيتامول.

خواص شراب توبلكسيل

علاج توبلكسيل شراب مهدئ للسعال يتضمن العديد من المواد الفعالة وهي:

يحتوي على مادة بنزوات الصوديوم: ولها دور كبير وفعال في ذوبان البلغم ويساعد على سهولة إفرازات الشعب الهوائية.

يحتوي على مادة أوكسوميمازين : وتعتبر مادة مضادة ومشتقة من الفينوثيازين حيث يعمل على علاج الكحة وتهدئة الشعب الهوائية.

: وتعتبر مادة مضادة ومشتقة من الفينوثيازين حيث يعمل على علاج الكحة وتهدئة الشعب الهوائية. يحتوي على مادة الباراسيتامول : وهي عبارة عن مادة خافضة للحرارة ولها دور هائل في تسكين آلام الجسم.

: وهي عبارة عن مادة خافضة للحرارة ولها دور هائل في تسكين آلام الجسم. يحتوي على مادة غليسيريل جوايا كولات: حيث تعمل على تطهير الجهاز التنفسي وطرد البلغم.

دواعي استعمال دواء توبلكسيل

دواء توبلكسيل شراب مهدئ للسعال له العديد من الاستعمالات وهي:

يعمل على معالجة السعال الناتج عن الغازات والتدخين حيث يؤدي إلى حدوث هياج في القناة التنفسية.

يعمل على علاج الحساسية التي توجد في الجهاز التنفسي.

يساعد على علاج انتفاخ الرئة والالتهاب الرئوي الحاد.

له دور فعال في التخلص من التهاب القصبة الهوائية.

يعمل على علاج السعال الديكي وأيضًا الكحة الليلية المصحوبة بالقيء.

يعمل توبلكسيل على علاج قصور التنفس المزمنة وبعض الأمراض الخبيثة التي تتسبب في هياج الشعب الهوائية.

وتلك هي الاستعمالات الأخرى التي قد يلجأ لها الفرد في أخذه هذا الدواء.

الجرعات المحددة لعلاج توبلكسيل

تختلف جرعات علاج توبلكسيل على حسب اختلاف سن المريض كالأتي:

جرعة أطفال أقل من سنة : تعتبر الجرعة المحددة حوالي ملعقة صغيرة أو اثنين بصورة يومية.

: تعتبر الجرعة المحددة حوالي ملعقة صغيرة أو اثنين بصورة يومية. جرعة أطفال بدايًة من سنة حتى أربعة سنين : يجب تناول ما يتراوح بين ملعقتين إلى أربعة ملاعق صغيرة بصورة يومية.

: يجب تناول ما يتراوح بين ملعقتين إلى أربعة ملاعق صغيرة بصورة يومية. جرعة أطفال من أربعة سنوات فيما فوق : تكون الجرعة المحددة ما يتراوح بين ثلاثة ملاعق إلى خمسة ملاعق صغيرة بصورة يومية.

: تكون الجرعة المحددة ما يتراوح بين ثلاثة ملاعق إلى خمسة ملاعق صغيرة بصورة يومية. جرعة كبار السن : يجب تناول ما يتراوح بين ملعقة إلى ملعقتين مرتين أو ثلاثة مرات بصورة يومية.

: يجب تناول ما يتراوح بين ملعقة إلى ملعقتين مرتين أو ثلاثة مرات بصورة يومية. عندما يعاني المريض من الكحة أثناء فترة الليل يتمكن من زيادة الجرعة المحددة له.

الآثار الجانبية لدواء توبلكسيل

تختلف استجابة كل جسم عن الآخر لهذا العلاج حيث تظهر بعض الآثار الجانبية لعلاج توبلكسيل وهذه الآثار تتمثل في: الاحتباس البولي الإصابة بالإمساك إفراز الشعب الهوائية بكثرة نشاط زائد لدى الأطفال تشويش في الرؤية تواجد جفاف في الفم التعب والشعور بالنعاس يتسبب في اضطراب في الجهاز الهضمي، وقد تجد آثار أخرى جانبية بحسب طبيعة الجسم، لذا يفضل متابعة طبيعة الجسد بشكل جيد وملاحظة أي أمر غير طبيعي يحدث، وإخبار الطبيب بها.

موانع علاج توبلكسيل

يوجد بعض التحضيرات عند تناول توبلكسيل شراب، والتي يجب عليك معرفتها حتى تتجنب القيام بها أثناء الحصول على الدواء، ومن خلال موقع المواطن نوضح موانع الاستعمال وهي:

تجنبب تناوله لدى الأطفال التي ينقص عمرها عن 6 سنين بدون استشارة الطبيب واللجوء إليه.

تجنب تناول أي كحوليات في فترة العلاج حيث يتسبب ذلك في الشعور بالنوم بطريقة مستمرة.

يجب تجنب تناول دواء توبلكسيل في فترة الرضاعة لأنها تنتقل إلى الرضيع من خلال الرضاعة الطبيعية.

يتجنب تناول توبلكسيل شراب لدى الأشخاص التي تعاني من تعب في الكبد أو مع الأدوية المهدئة والأتروبين.

يجب عدم استعماله للأشخاص التي تعاني من حساسية من أي مادة في العلاج وأثناء قيادة السيارة أو العمل حيث يتسبب في الخمول والنوم.

لا يمكن تجديد جرعة العلاج إلا بعد استشارة الطبيب وأخذ موافقته.

يجب تجنب تناول توبلكسيل شراب مع أدوية أخرى مثل: الباراسيتامول وتجنب استخدامه للحوامل حيث يحتوي على مادة أوكسوميمازين التي تضر الجنين.

تجنب تناوله للأشخاص المصابة بمرض السكر حيث يحتوي هذا العلاج على مادة السكروز.

يفضل تجنب استخدامه لمن يعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي.

طريقة حفظ دواء توبلكسيل

يجب عليك مراعاة حفظ الدواء، وذلك لكي لا يحدث أمر مضر منه، فقد يصبح الدواء غير صالح للاستخدام عند قيام الشخص بحفظه بطريقة غير صحيحة.

يجب أن يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى 30 درجة مئوية.

يحفظ في مكان بعيد عن الأماكن الرطبة وضوء الشمس بصورة مباشرة.

يتم حفظه في مكان بارد وتكون علبته محكمة في غلقها.

عدم إلقاء الزجاجة في المصارف أو المراحيض حفاظًا على نظافة البيئة.

يجب التأكد من تاريخ صلاحية الدواء قبل تناوله.

يحفظ بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال أو الحيوانات.

معلومات عن دواء توبلكسيل

العبوة : العبوة الواحدة عبارة عن كرتونه بداخلها زجاجة 125 مل ونشرة تشمل كافة التعليمات والتحذيرات.

: العبوة الواحدة عبارة عن كرتونه بداخلها زجاجة 125 مل ونشرة تشمل كافة التعليمات والتحذيرات. الشركة المنتجة: يوجد الكثير من الشركات التي تنتج هذا العلاج ومنها: الشركة الأوروبية المصرية لصناعة الأدوية الشركة العامرية شركة إيكو.

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