توزيع درجات المواد الدراسية للتعليم عن بعد لجميع المراحل 

المواطن - الرياض

قالت وزارة التعليم: إن آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات التعليم العام تعتمد على إعادة توزيع درجات أعمال السنة والاختبارات النهائية لكل مادة دراسية لتكون في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة كما يلي:

• 40 درجة لأعمال السنة

• 10 درجات للاختبار النهائي

وأعلنت وزارة التعليم اعتماد آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات التعليم العام.

وأكدت التعليم استمرار المعلمين بقياس ورصد نواتج التعلم لأعمال السنة والتقويم التكويني أسبوعيًّا وفقًا لطبيعة المادة والمرحلة والصف الدراسي، وعلى قائد المدرسة والمشرف التربوي متابعة ذلك أسبوعيًّا على مستوى كل معلم، والرفع بالتقارير المكتب التعليم حيال ذلك، وعلى مدير التعليم متابعة تقارير كل مكتب تعليم والمدارس التابعة له.

وقالت: إنه سيتم إجراء اختبارات أعمال السنة (الاختبارات الفترية) عن بعد للفصل الدراسي الأول من خلال منصة مدرستي للمدارس الحكومية والأهلية المستفيدة من المنصة، أو إجراء الاختبارات عن طريق المنصات التعليمية الأخرى التي تستخدمها المدارس الأهلية والعالمية، بما يتناسب مع طبيعة المادة والمرحلة والصف الدراسي وفق الخيارات الآتية: (اختبارات تحريرية قصيرة، اختبارات شفهية، اختبارات منزلية).

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