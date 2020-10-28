توضيح من حساب المواطن حول استقبال الطلبات الجديدة

المواطن - الرياض

جددَ حساب المواطن التذكير بأنّه تم تعليق استقبال الطلبات الجديدة الخاصة بالمتقدمين للحصول على الدعم.

حساب المواطن يعلق استقبال الطلبات:

وقال حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر: إنّه “تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن، بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020.

وأكدت خدمة المستفيدين، على أنّه يشمل ذلك من تقدم قبل ذلك التاريخ ولم يستكمل إجراءات التسجيل، أو لم تتم دراسة أهليته، ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

وأضاف برنامج حساب المواطن أنّه أيضًا لا يوجد تاريخ معين، ولكن ستتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري.

التسجيل لدى التأمينات والدعم:

وأكد حساب المواطن، أنه في حال كان الاسم مسجلًا لدى التأمينات الاجتماعية، لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل من ضمن مصادر الدخل في البرنامج، وبعدها سيتم دراسة استحقاق المتقدم، وفي حال كان مستحقًّا سيتم صرف الدعم.

جاء ذلك ردًّا من برنامج حساب المواطن على استفسار في هذا الشأن عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، مساء أمس الثلاثاء.

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020م.

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية:

• عقد إيجار موحد من منصة إيجار

• صك ملكية السكن

• مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكري كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم.

فيما تم تحديد العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

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