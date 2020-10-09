توقعات الأرصاد: أمطار رعدية ومكة تسجل أعلى درجة حرارة غدًا

المواطن - مكة المكرمة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.

وتوقعت الأرصاد أن تكون السماء غدًا غائمة جزئيًّا، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان وعسير، تمتد إلى الباحة، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من شرق ووسط المملكة، تمتد إلى منطقة نجران.

وأيضًا، توقعت الأرصاد أن تتوالى درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي على المناطق الشمالية، يمتد تأثيرها إلى وسط وشرق المملكة.

وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا فمن المتوقع أن تسجل منطقة مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة بـ14 مئوية.

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