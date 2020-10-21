توقعات الأرصاد.. جدة وأبها تسجلان أعلى وأقل درجة حرارة غدًا

المواطن - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تأثير الرياح الشرقية النشطة، التي قد تثير الغبار خلال النهار على بعض الأجزاء الواقعة ما بين مكة المكرمة، والمدينة المنورة، يصحبها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى.
كما توقعت هيئة الأرصاد استمرار حالة الاستقرار الجوي على بقية مناطق المملكة.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس فتسجل جدة 42 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل أبها 11 درجة مئوية كأقل درجة حرارة.
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