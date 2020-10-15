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توقعات الأرصاد.. 3 مدن تسجل أعلى درجة حرارة غدًا

توقعات الأرصاد.. 3 مدن تسجل أعلى درجة حرارة غدًا

2020/10/15
الساعة 8:53 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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توقعات الأرصاد.. 3 مدن تسجل أعلى درجة حرارة غدًا 3 مدن تتشارك في أعلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا
المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة طقسًا مستقرًا على معظم المناطق يوم غد الجمعة بمشيئة الله.

في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية على مرتفعات مناطق عسير وجازان.

كما توقعت أن تصل أعلى درجة حرارة غدًا إلى 41 درجة مئوية في كل من مكة المكرمة ورفحاء وجدة، وأدنى درجة حرارة إلى 13 درجة مئوية في أبها.


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