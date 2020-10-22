توقعات الحصيني لـ طقس اليوم: أهالي هذه المناطق عليهم ارتداء ملابس شتوية

المواطن - الرياض

توقع الخبير في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن تشهد المملكة من فجر اليوم الخميس في الساعة السادسة صباحًا أجواء تميل للبرودة إلى باردة إلى معتدلة وسماء صحو.

سبت العلايا 9 درجات:

وأضاف الحصيني في تغريدات له عبر تويتر، أنه من المتوقع أن تكون أقل حرارة في المملكة بسبت العلايا وتسجل 9 درجات مئوية وتسجل جدة وجازان بـ27 مئوية، كما توقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على شمالي ليبيا ومصر.

وتابع: مناطق الرياض والقصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية ونجران من تميل للاعتدال إلى معتدلة نهارًا الحرارة العظمى من 28 إلى 35°C وفي الليل الحرارة لطيفة أول الليل وتميل للبرودة إلى باردة أخر الليل الصغرى من 12 إلى 20°C جازان حارة نهارًا “38”معتدلة ليلًا “28” مئوية.

طقس الجنوب:

وأردف الحصيني: عسير والباحة وجازان المرتفعات منها معتدلة نهارًا باردة ليلًا الحرارة العظمى من 23 إلى 33 °C والصغرى من 9 إلى 20 °C السواحل وتهامة من تميل للحرارة إلى حارة نهارًا معتدلة ليلًا تظهر بعض الغيوم على المرتفعات بعضها ممطر إن شاء الله نسبة 20% الرياح هادئة عدا سواحل جازان متوقع رياح متوسطة.

واستكمل خبير الطقس توقعاته بالقول: الوسطى والشمالية وشمال الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية تحتاجون لملابس شتوية أو خيمة أو غرفة والضو مهمة خارج المدن ليلًا بعد الساعة التاسعة متوقع رياح من متوسطة لشبه قوية على الوسطى وشمال الشرقية وشرق الشمالية وشرق نجران مع غبار خفيف اليوم الخميس 1442/3/5هـ.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار تأثير رياح شرقية نشطة مثيرة للغبار خلال النهار على منطقتي (مكة المكرمة، المدينة المنورة) يصحبها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى.

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