توقعات بأمطار رعدية غدًا وأبها تسجل 13 مئوية

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.

وتوقعت الأرصاد أن تستمر حالة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة، وقد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقعت الأرصاد سماء غائمة جزئيًّا على شرق وشمال المملكة، تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا، تسجل مكة المكرمة 42 مئوية، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة في المملكة بـ13 درجة.

شارك الخبر