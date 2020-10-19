توقعات بأمطار غزيرة في مصر لعدة أيام

المواطن - القاهرة

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات هيئة الأرصاد في مصر، أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وفقًا للبيان الذي أصدرته الهيئة.

وأضاف شاهين في تصريحات إعلامية أن حالة عدم الاستقرار ستبدأ من يوم غد الثلاثاء وستستمر حتى يوم الأحد القادم، وستكون عبارة عن أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الغربية، ومنها السلوم، ومطروح، والإسكندرية، والضبعة.

وأوضح شاهين، أن شدة الأمطار تزداد من يوم الأربعاء على نفس المناطق، وتمتد إلى مناطق أخرى، ومنها الوجه البحري في كفر الشيخ والبحيرة، وتصل إلى القاهرة أمطار خفيفة يوم الأربعاء.

وتابع أن غزارة الأمطار تزداد أيام الخميس والجمعة والسبت على كافة مدن ومحافظات البلاد بما فيها مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

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