توقعات بانخفاض درجات الحرارة في 7 مناطق لعدة أيام

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بداية من غد الخميس إلى بداية الأسبوع القادم استمرار الانخفاض الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة على بعض المناطق.

وقالت الأرصاد في تغريدة له عبر تويتر، إن المناطق المتوقع أن تشهد الحالة هي تبوك، والجوف والحدود الشمالية وحائل، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين ١٩-١٥ درجة مئوية، ويمتد تأثير الانخفاض على مناطق القصيم، والرياض، الشرقية ويصحب بنشاط في الرياح السطحية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) فيما يتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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