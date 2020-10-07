توقعات بانهيار سعر الدولار بنسبة قد تصل إلى 35%

المواطن - متابعة

توقعت صحيفة فايننشال تايمز انهيار سعر الدولار بنسبة قد تصل إلى 35% من قيمته بحلول نهاية سنة 2021.

وعزت الصحيفة الأسباب إلى انهيار المدخرات المحلية وعجز كبير في الحساب الجاري.

ووفق الأرقام، فقد عاد صافي المدخرات المحلية، الادخار حسب الاستهلاك للأسر والشركات والقطاع الحكومي، إلى المنطقة السلبية للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في الربع الثاني من العام 2020.

وكان صافي المدخرات المحلية الأميركية -1.2% في الربع الثاني أقل 4.1 نقطة مئوية من الربع الأول وهو أكبر انخفاض فصلي في السجلات التي تعود إلى العام 1947.

ومما لا يثير للدهشة أن عجز الحساب الجاري حذا حذوه، ودفع ذلك عجز الحساب الجاري إلى -3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، 1.4 نقطة مئوية أقل من ذلك في الفترة الأولى في أكبر هبوط ربع سنوي على الإطلاق.

وذكّرت الصحيفة كيف انخفض مؤشر الدولار سابقًا بنسبة 33% في العام 1970 وفي منتصف الثمانينيات و28% بين 2002 و2012.

أما صحيفة واشنطن بوست فقد توقفت عند تصريح ترامب بأن محادثات التحفيز الأميركي تم تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، وهو ما أدى إلى تراجع مؤشر داو جزنز الصناعي بنحو 330 نقطة أو بنسبة 1.2%.

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