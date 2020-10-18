توقعات برياح نشطة وغبار حتى نهاية الأسبوع

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار تأثير الرياح الشرقية النشطة خلال النهار، والتي قد تثير الغبار على الأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقالت الأرصاد، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد: إنه قد يمتد تأثير هذه الرياح إلى الأجزاء الساحلية وتصحب بارتفاع في درجات الحرارة العظمى.

وأوضحت أن ذلك يأتي اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين وحتى نهاية الأسبوع الجاري.

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