توقعات طقس السبت.. سحب رعدية ورياح نشطة وضباب بعدة مناطق

المواطن - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد السبت، سماء غائمة جزئيًّا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وكذلك على أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة.
كما توقعت الأرصاد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت، فتسجل رفحاء 40 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل أبها 15 درجة مئوية كأقل درجة حرارة.
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