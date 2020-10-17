توقعات طقس الغد.. مستقر بمعظم الأنحاء ومكة وأبها الأعلى والأقل بدرجات الحرارة

المواطن - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن الطقس ليوم غد الأحد، أجواء مستقرة على معظم المناطق.
كما توقعت الأرصاد، بمشيئة الله، سماءً غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات مناطق عسير وجازان.
كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح على أجزاء من المنطقة الشرقية.
ومن المتوقع أن تسجيل مكة المكرمة 42 درجة مئوية، كأعلى درجة حرارة غدًا، بينما تسجلي أبها 12 درجة مئوية كأقل درجة حرارة.
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