‎الرئيسية
جديد الأخبار
توقعات طقس الغد.. مستقر بمعظم الأنحاء ومكة وأبها الأعلى والأقل بدرجات الحرارة
تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح بالشرقية

توقعات طقس الغد.. مستقر بمعظم الأنحاء ومكة وأبها الأعلى والأقل بدرجات الحرارة

2020/10/17
الساعة 7:38 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
39
0
طباعة
توقعات طقس الغد.. مستقر بمعظم الأنحاء ومكة وأبها الأعلى والأقل بدرجات الحرارة
المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن الطقس ليوم غد الأحد، أجواء مستقرة على معظم المناطق.

كما توقعت الأرصاد، بمشيئة الله، سماءً غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات مناطق عسير وجازان.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح على أجزاء من المنطقة الشرقية.

ومن المتوقع أن تسجيل مكة المكرمة 42 درجة مئوية، كأعلى درجة حرارة غدًا، بينما تسجلي أبها 12 درجة مئوية كأقل درجة حرارة.


ذات صلة :
  • نجاح منتدى القيم الدينية .. المملكة تتبنى رسالة السلام والتعايش عالميًّا
    •
  • 8 نصائح للعروس قبل ارتداء العدسات في يوم الزفاف
    •
  • ولي العهد يتلقى اتصالاً من الرئيس الروسي تناول مواصلة التنسيق لاستقرار أسواق البترول
    •
  • الشباب يفتتح الدوري السعودي بفوز صعب على أبها
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :