توقع أمطار رعدية ونشاط للرياح على جازان حتى الـ10 مساء

المواطن - جازان

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات صبيا، وأبو عريش، والدرب، وصامطة، وأحد المسارحة، والعارضة، الدير بني مالك، والريث وفيفا، وهروب.وأجزاء من المحافظات الساحلية بالمنطقة.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً – بمشيئة الله -.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى منطقة الباحة وكذلك التأثير على أجزاء من منطقة تبوك ومكة المكرمة.

كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من الحدود الشمالية، الجوف، حائل، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تستمر درجات الحرارة بانخفاضها النسبي على المناطق الشمالية يمتد تأثيرها إلى وسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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