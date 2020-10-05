توقع بداية خالية من الأمطار لموسم الوسم

المواطن - الرياض

توقع مركز وسم للأرصاد الجوية أن تتأخر الأمطار على المنطقة بشكل ملحوظ هذا العام بالتزامن مع قرب دخول الوسم.

وقال المركز في أحدث توقعاته: بداية متأخرة للموسم المطري على المنطقة وتوقع بداية جافة لفترة الوسم.

وأشار إلى أن الأمطار تبدأ من غرب السعودية خلال نهاية الخريف والوسم وتزداد الحالات الممطرة في فصل الشتاء خاصة على وسط وشرق السعودية ودول الخليج العربي والكويت.

علامات دخول الوسم

يذكر أن علامات دخول الوسم تعامد نجم المرزم فوق نجم سهيل فجرًا، ويستدل به الغواصون على انتهاء موسم الغوص على اللؤلؤ ويسمونه بموسم القفال.

ويشتملُ نوء الوسم على أربعة منازل من منازل الشمس والقمر، وهي بالتسلسل (العواء- السماك- الغفر- الزبانا).

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