تونغا توقع اتفاقية نقل جوي مع الإمارات فماذا تعرف عن الجزر الودودة؟

المواطن - متابعة

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات اتفاقية خدمات النقل الجوي مع مملكة تونغا وذلك في مقر الهيئة في دبي.

ووقع الاتفاقية سيف محمد السويدي المدير العام لهيئة الطيران المدني وأكا أولا، سفير مملكة تونغا في الدولة،حيث أوضح السويدي أن الهيئة في كافة الظروف تسعى لأجل فتح آفاق جديدة وذلك لدعم الناقلات الوطنية بالإمارات، وعليه فتم الاتفاق على تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة في تلك الاتفاقية.

وتعد تلك الاتفاقية إضافة جديدة إلى اتفاقات خدمات النقل الجوي والتي تم توقيعها من قبل الإمارات مع دول العالم وذلك ليصبح حاصل الاتفاقيات الموقعة 185 اتفاقية، لتحافظ الدولة بذلك على مركزها الأول في العالم في عدد الاتفاقات الموقعة.

أين تقع تونغا؟

مملكة تونغا هي أرخبيل يضم 176 جزيرة متناثرة على مساحة قدرها 700,000 كم2 في جنوب المحيط الهادئ منها 52 مأهولة فقط.

وتمتد المملكة على مسافة نحو 800 كم من الشمال إلى الجنوب وتقع في نحو ثلث المسافة بين نيوزيلندا وهاواي، أما أصل التسمية فيعود إلى اللغات البولينيزية حيث تعني كلمة تونغا الجنوب.

الجزر الودودة:

وتعرف تونغا أيضًا باسم الجزر الودودة بسبب الحفاوة التي تلقاها الكابتن جيمس كوك في أول زيارة له هناك في 1773 والذي صدف أن نزل على تلك الأرض تزامنًا مع مهرجان إيناسي وهو يمثل التبرع السنوي بالثمار الأولى لتوي تونغا وهو زعيم كبير للجزر، حيث تلقى كوك دعوة لحضور الاحتفال.

وتعتبر تونغا هي الجزيرة الوحيدة في المنطقة التي تجنبت الاستعمار الرسمي وفي عام 2010، اتخذت المملكة خطوة حاسمة نحو التحول إلى ملكية دستورية كاملة بعد إصلاحات تشريعية مهدت الطريق لأول انتخابات في تاريخها نجم عنها انتخاب النبيل سيالي أتاونغو تو إيفاكانو كأول رئيس وزراء منتخب ديمقراطيًا.

حزام النار:

ويشار إلى أن أرخبيل تونغا يوجد في منطقة حزام النار، وهي منطقة في المحيط الهادي تشتهر بوجود زلازل وبراكين نشطة، ومسؤولة عن 90% من زلازل العالم.

يذكر أنه في العام 2014، أدى بركان نشط تحت البحر إلى تكون جزيرة تونغا الشمالية، وهي موطن الآن لنباتات وللعديد من الطيور.

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