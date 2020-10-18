تجربتي مع ثبات الوزن بعد التكميم

ثبات الوزن بعد التكميم

الكثير ممن يعانون من السمنة المفرطة ولا يتمكنون من خسارة الوزن يلجؤون إلى عملية التكميم ويتأكدون من ثبات الوزن بعد التكميم وهل التكميم مفيد أم لا.

ما هي عملية تكميم المعدة sleeve Gastrectomy

تسمى بعملية التكميم العمودي للمعدة وهي عبارة عن عملية جراحية يقوم الطبيب بإزالة جزء كبير من المعدة حوالي 80% من المعدة، ويترك الباقي منها يكون على شكل أنبوب في حجم ثمرة الموز.

كيف تتم عملية التكميم

تعتبر عملية التكميم هي الأكثر انتشارًا لتصغير حجم المعدة وذلك لعدم وجود آثار جانبية أو مضاعفات كبيرة كما أن من يقوم بإجراء هذه العملية يفقد من 40-50 % من الوزن وفى هذه العملية يتم عمل فتحة كبيرة في منطقة البطن ثم إدخال منظار ومعدات دقيقة وكاميرا وإزالة أكبر جزء من المعدة.

عمليه التكميم تساعد على تقليل من كمية الطعام المتناولة كما أنها تساعد على تنشيط في تغير مستوى الهرمونات التي تساعد على خسارة الوزن.

من يقوم بعملية تكميم المعدة

لا يقوم أي أحد بعد عملية تكميم المعدة إلا إذا كان يعاني من السمنة المفرطة ولا يمكنه خسارة الوزن، ويؤثر الوزن الزائد على صحته وتسبب له أمراض مثل أمراض القلب أو أمراض ارتفاع في ضغط الدم أو مرض السكر.

كيف يتم خسارة الوزن بعد عملية التكميم

في عمليات التكميم يقل حجم المعدة وبالتالي فإن كمية الطعام المتناولة تكون قليلة وذلك يعطى الشعور بالشبع لعدة ساعات متواصلة بدون الحاجة إلى تناول الطعام وبالتالي فذلك يساعد على التغير في مستوى الهرمونات المسؤولة عن إعطاء الشعور بالجوع مما يقلل إفراز هذه الهرمونات، مع العلم بأن تكميم المعدة لا يؤثر على امتصاص المعدة للمواد الغذائية أو تسربها إلى الأمعاء.

ما هي أسباب توقف خسارة الوزن بعد عملية التكميم

عمليه التكميم ليست الحل المثالي لفقدان الوزن نهائياً ولكن لابد من إتباع التعليمات والإرشادات التي يصفها الطبيب وتناول نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية وتناول الطعام الذي يحتوي على سعرات حرارية قليلة وذلك لمنع زيادة الوزن مرة أخرى وحدوث أي آثار جانبية أو مضاعفات مثل الإسهال، أو الغثيان نتيجة تسرب الطعام إلى الأمعاء.

والإرشادات والنصائح التي يجب إتباعها تكون كالآتي:

لمدة شهر من بعد عملية التكميم يكون الغذاء الذي يمكن أن تتناوله هو الطعام المهروس سهل الامتصاص والذي يحتوي على بروتين.

بعد شهر ستبدأ في تناول الأطعمة اللينة الصلبة المتماسكة، ولكن عند تناولها يكون ببطيء ومضغها جيدًا.

بعد مرور 90 يوم ستعود إلى حياتك الطبيعية وأكل أي نوع من الغذاء ولكن لن تكون كمية الطعام نفس المقدار السابق قبل العملية نظرًا لصغر حجم المعدة.

مضغ الأكل : لابد من مضغ الطعام وذلك لمنع انسداد المعدة وزيادة الشعور بالشبع.

: لابد من مضغ الطعام وذلك لمنع انسداد المعدة وزيادة الشعور بالشبع. شرب الكثير من الماء والسوائل : من الأفضل شرب الماء والسوائل بعد الانتهاء من الأكل بمقدار 30-40 دقيقة، ولا يجب شرب السوائل أثناء الأكل حتى لا تمتلئ المعدة سريعا.

: من الأفضل شرب الماء والسوائل بعد الانتهاء من الأكل بمقدار 30-40 دقيقة، ولا يجب شرب السوائل أثناء الأكل حتى لا تمتلئ المعدة سريعا. السعرات الحرارية : من الأفضل تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية أو الوجبات السريعة لأنها قد تسبب الإغراق.

: من الأفضل تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية أو الوجبات السريعة لأنها قد تسبب الإغراق. المكملات الغذائية : لابد من أخذ الكمية المحددة من المكملات والفيتامينات والمعادن التي يحددها الطبيب.

: لابد من أخذ الكمية المحددة من المكملات والفيتامينات والمعادن التي يحددها الطبيب. التغذية : بعد عملية التكميم يكون ليس سهلاً على الجسم امتصاص بعض العناصر الغذائية مثل: الحديد، حمض الفوليك، فيتامين د، الكالسيوم، فيتامين ب 12، ويقوم الطبيب بتعويض هذه العناصر باستخدام المكملات.

: بعد عملية التكميم يكون ليس سهلاً على الجسم امتصاص بعض العناصر الغذائية مثل: الحديد، حمض الفوليك، فيتامين د، الكالسيوم، فيتامين ب 12، ويقوم الطبيب بتعويض هذه العناصر باستخدام المكملات. ممارسة التمارين الرياضية: لابد من ممارسة التمارين الرياضية باستمرار لخسارة الوزن، وممارسة التمارين السهلة مثل الجري، والمشي، لكي تساعد على خسارة الوزن ولكن يجب مراعاة عدم الإكثار في أداء التمارين حتى لا يسبب أي نتيجة عكسية.

سوف نذكر من خلال موقع المواطن عن تجربتي مع ثبات الوزن بعد التكميم وسنتعرف على التجارب التي قام بها الآخرون.

تجربتي مع ثبات الوزن بعد التكميم

يقول الأستاذ محمد: أن كان وزنه 140 كيلوجرام وكان يعاني من السمنة المفرطة وأصابه المرض وأصبح بين الحياة والموت كما أنه كان يعاني من صعوبة في التنفس وعدم القدرة على الحركة أو النوم إلى أن نصحه أصحابه بأحد أطباء الباطنة والقيام بعملية تكميم المعدة وبعد أن قام بها عاد إلى حياته الطبيعية واتبع الإرشادات والتعليمات التي وصفها الطبيب لمدة أكثر من شهر وقام بممارسة التمارين الرياضية ووصل وزنه إلى 72 كيلوغرام.

قامت الأستاذة ريم بتجربتها مع عملية التكميم وقالت أن وزنها كان 120 كيلوجرام وأنها حاولت بكل الطرق أن تفقد الوزن وجربت العديد من الوصفات ولكن لم تنجح إلي أن سمعت عن عملية تكميم المعدة من خلال البرامج التلفزيونية وقامت بالاتصال والاستفسار عن عملية التكميم وتأكدت من أنها ليس بها أي ضرر إلى أن اطمأنت وقامت بها واتبعت تعليمات الطبيب ومارست التمارين الرياضية وساعدها على خسارة الوزن وأصبح وزنها 80 كيلوجرام.

تجربة المهندس طارق: قال أنه كان يعاني من الوزن الزائد وكان وزنه 127 كيلو جرام ويبلغ من العمر 40 سنة وكان لا يستطيع أن يقوم بعمله كما أنه كان يعاني من بعض المشاكل وأثرها على صحته لذا عندما ذهب إلى الطبيب أخبره في عملية تكميم المعدة وبعد أن يطمئن قام بها وأصبح وزنه 90 كيلوغرام وأصبح من السهل القيام بعمله وعاد إلى حياته الطبيعية الروتينية.

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