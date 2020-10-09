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ثغرات تدل على بطلان قرار الاتحاد الآسيوي حول احتجاج النصر
رُفض الاحتجاج بعدما تقدم العالمي به

ثغرات تدل على بطلان قرار الاتحاد الآسيوي حول احتجاج النصر

2020/10/09
الساعة 11:31 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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ثغرات تدل على بطلان قرار الاتحاد الآسيوي حول احتجاج النصر
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 الاتحاد الآسيوي رفض التعليق على احتجاج النصر:
2 العالمي خسر بطاقة التأهل للدور النهائي:

تحدث الإعلامي والمدرب القانوني محمد الدويش عن الثغرات القانونية التي تُشكك في قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد رفضه احتجاج نادي النصر.

وكتب الدويش عبر حسابه في “تويتر” اليوم الجمعة: “الاتحاد الآسيوي بلا قانون، يُنظر بـ الآلية الشكلية أولًا فإن كان فيها نقص يُرد الاحتجاج شكلًا ولا يُنظر بموضوعه، ثانيًا طُلب من بيرسبوليس الرد على الموضوع وهذا يُثبت قبول الاحتجاج شكلًا، ثالثًا أين حيثيات القرار؟، لماذا لا توضحون المخالفة الشكلية للعالمي؟”.

وأضاف الدويش: “إذا كان قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استند على الفقرة 59/ 1 فإنه قرار غير صحيح يتعين على لجنة الاستئناف أن تنقضه، إذا أحرجك احتجاج فابحث عن أي مخرج لتخرج منه”.

الاتحاد الآسيوي رفض التعليق على احتجاج النصر:

وكان الاتحاد القاري رفض التعليق على بيان النصر، بعد رد اعتراضه.

وأكد نادي بيرسبوليس، بالأمس الخميس، إرسال ملف متكامل إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ردًّا على احتجاج العالمي.

العالمي خسر بطاقة التأهل للدور النهائي:

وكان الفريق الإيراني قد نجح في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2020، بعد تفوقه على العالمي بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.


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