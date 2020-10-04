جاسترازول لعلاج قرحة المعدة والحموضة

يعتبر عقار جاسترازول لعلاج قرحة المعدة والحموضة من أفضل الأدوية الفعالة للتخلص وعلاج جميع مشاكل الجهاز الهضمي مثل الحموضة وحرقة المعدة وكذلك علاج التهاب القولون.

دواعي الاستخدام

يستعمل دواء جاسترازول في علاج كثير من الحالات المرضية المتعلقة بالجهاز الهضمي وله كثير من الفوائد الأخرى لعلاج الأمراض المختلفة ويستخدم هذا العقار فيما يلي:

يستخدم كعلاج في حالات عسر الهضم واضطرابات المعدة خصوصًا بعد تناول وجبة الطعام بسبب سوء التغذية وخاصة مع منع تناول دواء الرانتدين.

يستخدم هذا العلاج في حالة ارتجاع المريء الذي يتسبب في الألم بالحرقان وهذه الحالة قد تحدث أثناء رجوع الطعام من المريء وقد يسبب حرقان في فم المعدة ومنطقة الصدر فتقوم المادة الفعالة الامبيرازول بوظيفتها في التخلص من هذا الارتجاع.

يساهم في علاج قرحة المعدة الناتجة عن وجود بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري ولذلك ينصح باستخدام تناول عقار الأوميبرازول مع المضاد الحيوي.

يستخدم في علاج التهابات المريء.

يساهم في علاج التهابات القولون وقرحة المعدة التهاب الاثني عشر.

يعمل على علاج قرحة المعدة الناتجة عن تناول أي أدوية مسكنة بكثرة.

يستخدم في علاج مرضى متلازمة زولينجر اليسون وهو مرض زيادة عالية في نسبة الحموضة في المعدة.

يعمل هذا العقار على التخلص من غازات البطن وكذلك تقلصات البطن.

الحركة الدوائية لدواء جاسترازول

بمجرد تناول جرعة جاسترازول تتم عملية امتصاصه في القناة الهضمية ويبدأ تأثير الدواء خلال ساعة واحدة من تناوله وتستمر فترة مفعول الدواء إلى 73 ساعة تقريبًا.

ويتم تنقية الدم من نواتج الأيض عن طريق الكليتين ويخرج عن طريق البول.

الآثار الجانبية لمستحضر دواء جاسترازول

موقع المواطن يوضح الأعراض الجانبية الناتجة عن استخدام دواء جاسترازول لعلاج قرحة المعدة والحموضة في حالة زيادة الجرعة ومنها كالآتي.

ارتجاع الحمض الموجود بالمعدة.

الإصابة بالتهاب في الجهاز التنفسي العلوي.

الشعور بألم في البطن وإحساس بالصداع والشعور بالغثيان والقيء.

إحساس بالدوخة وبالانتفاخ في البطن والإسهال أو الإمساك.

ظهور بعد الأمراض الجلدية مثل الحكة والطفح الجلدي.

اضطرابات في النوم أو الشعور بالنعاس باستمرار

الإحساس بالدوخة وجفاف الفم.

يسبب فقدان في الشهية وحدوث تغيرات في حاسة التذوق.

نقص في الصفائح الدموية والتعرق الشديد.

موانع استخدام دواء جاسترازول

يحذر استخدام هذا الدواء للمرضى الذين يعانون من وجود الحساسية المفرطة لهذا الدواء من مستحضر المادة الفعالة لهذا الدواء والتي تظهر على شكل تورم الوجه وانتفاخ الشفتين تورم القدمين وصعوبة في التنفس مع حدوث تشنجات في الجسم.

يمنع استخدام هذا العقار في الرضاعة وذلك لأنه يتسرب إلى لبن الأم مما قد يسبب تشنجات للطفل.

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى.

الأشخاص الذين يعانون من بعض الاضطرابات في الكبد.

قد يزيد من خطر الإصابة الكسر للمريض الذي يعاني من هشاشة العظام.

يعتبر من الأدوية الآمنة للحوامل والمرضعات إلا تحت إشراف الطبيب المعالج.

بديل علاج جاسترازول

يتوفر بديل دواء جاسترازول بنفس المادة الفعالة الامبيرازول بوظيفتها ومن هذه البدائل ما يلي:

اوميباك 10 ملجم.

أوميباك 40 ملجم.

بيبزول 20 ملجم.

بيبزول 40 ملجم.

هيلسك 10 ملجم

هيلسك 40 ملجم.

هيلسك 20 ملجم.

رايسك 10 ملجم.

رايسك 40 ملجم.

رايسك 20 ملجم.

جاسترولوك 20 ملجم.

جاسترولوك 40 ملجم.

إبيرازول 20 ملجم.

هيبوسك 20 ملجم.

أوميباك 20 ملجم.

لوسيك كبسولة 20 ملجم.

لوسيو مبس 20 ملجم.

نابيزول كبسول 20 ملجم.

أوميبرال 20 ملجم.

اوميز 20 ملجم.

كما يوجد بديل جاسترازول من الحقن

نابيزول فيال حقن 40 ملجم.

رايسك امبول 40 ملجم.

لويسك امبول 40 ملجم.

الجرعة اللازمة لدواء جاسترازول

لعلاج قرحة المعدة يتم تناول 4 ملجم يومياً قبل الأكل بنصف ساعة ولمدة من 4 إلى 8 أسابيع حسب حالة المريض وتحت إشراف الطبيب.

لعلاج قرحة الاثني عشر يتم تناول 20 مجم قبل الأكل بنصف ساعة ولمدة من 4 إلى 8 أسابيع حسب حالة المريض بإرشاد الطبيب.

في حالة العلاج من الثنائي يتم تناول 40 مجم كل يوم صباحا مع استخدام مضاد حيوي 3 مرات يوميا ويتم تناول هذه الجرعة حتى الأسبوع 13 وبعد ذلك من بداية الأسبوع إلى 14 يتم نقص الجرعة إلى 20 مجم حتى نهاية الأسبوع 18 مع إرشادات الطبيب.

في حالة العلاج الثلاثي يتم تناول جرعة 20 جم بالإضافة إلى قرص مضاد حيوي (اموكسلين 1000 أو حبيتين مضاد حيوي كلاريثروميسين 500) يتم تناوله مرتين يوميا صباحا ومساء لمدة 10 أيام أما في حالة وجود قرح في المعدة سوف يتم المداومة على العلاج لمدة ثلاث أسابيع مع إشراف الطبيب.

لعلاج سوء الهضم يتم تناول جرعة 20 مجم قبل الأكل يوميا لمدة أسبوعين.

لعلاج متلازمة زولينجر اليسون يتم تناول 60 مجم مرة واحدة قبل الأكل يوميا وفي حالة زيادة الحالة المرضية يمكن زيادة الجرعة إلى 120 مجم تقسم إلى 3 جرعات كل يوم تتناول قبل الأكل يوميًا.

طريقة حفظ الدواء جاسترازول

يحفظ في مكان جاف بعيدًا عن الرطوبة وأشعة الشمس.

يجب التأكد من تاريخ الصلاحية المدون عليه قبل استخدام هذا الدواء.

تحذير هام

هذه المعلومات الدوائية يمكنها أن تساعدك في علاج قرحة المعدة والحموضة ولكن لابد من استشارة الطبيب فهو يحدد الجرعة اللازمة من عقار جاسترازول لعلاج قرحة المعدة والحموضة “نسأل الله تعالى لكم الشفاء العاجل”.

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