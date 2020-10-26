جامعات مسار التميز للابتعاث وأبرز التخصصات المتاحة

المواطن _ الرياض

يشتمل مسار التميز للابتعاث التي أعلنت عنه وزارة التعليم أمس، على عدة تخصصات مختلفة للطلبة والطالبات، للحصول على البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه من 72 جامعة أعلنتهم وزارة التعليم.

جامعات مسار التميز للابتعاث وأهم التخصصات

ويوفر مسار التميز للابتعاث، عدة تخصصات جامعية متنوعة تمكن الطلاب من الحصول على درجة علمية خارج حدود المملكة، من 72 جامعة عالمية مرموقة، لم يتم الإعلان عنها بعد، وتأتي أبرز تلك التخصصات كما يلي:

أولًا: الأعمال الإدارية والتجارية:

تخصص إدارة الأعمال.

تخصص إدارة وسياسة عامة.

تخصص الموارد البشرية.

الخدمات الشخصية:

تخصص إدارة الضيافة.

تخصص الرياضة والإدارة الرياضية.

تخصص السياحة والإدارة السياحية والفندقة.

تخصص فنون الطّهي.

ثانيًا: الدراسات الإنسانية

تخصص الآداب.

تخصص الثروبولوجيا.

تخصص التاريخ.

تخصص علم الآثار.

تخصص الفلسفة.

تخصص المتاحف.

الصحافة والإعلام:

تخصص الإعلام والاتصال.

تخصص المكتبات وعلم المعلومات.

ثالثًا: العلوم الاجتماعية والسلوكية:

تخصص الاقتصاد.

تخصص العدالة الاجتماعية.

تخصص علم الاجتماع.

تخصص العلوم السياسية والعلاقات الدولية.

اللغات:

تخصص اللسانيات.

الهندسة المعمارية والبناء:

تخصّص العمارة.

حماية البيئة:

تخصص العلوم البيئية والإدارية.

الخدمات الأمنية:

تخصص الأمن الوطني.

الخدمات الاجتماعية:

تخصص الخدمة الاجتماعية.

العلوم الفيزيائية:

تخصص الجغرافيا.

تخصص علوم البحار.

إطلاق مسار التميز للابتعاث

وكشفت وزارة التعليم عن تفاصيل مسار التميز للابتعاث الذي تم إطلاقه اليوم ويشمل 32 تخصصًا في 70 جامعة حول العالم.

ورفع وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة إطلاق المسار، وعلى ما يقدمانه من دعم لامحدود لقطاع التعليم بشكل عام، ودعم برنامج الابتعاث بشكل خاص.

أهداف مسار التميز للابتعاث

وقال وزير التعليم: “إن مسار التميز للابتعاث بالشراكة مع عدد من القطاعات الحكومية؛ هو لتمكين أبنائنا وبناتنا من الالتحاق بأفضل الجامعات العالمية، ودراسة تخصصات نوعية تستجيب لاحتياجات التنمية الوطنية مستقبلًا، وإتاحة الفرصة للإنسان السعودي للمنافسة عالميًا بقدراته وإمكاناته العلمية والبحثية، بما ينمي معارفه ومهاراته في المجالات والتخصصات المختلفة”.

وأضاف د. آل الشيخ أن مسار التميز للابتعاث -أحد مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي- يشتمل على 32 تخصصًا في 70 جامعة حول العالم؛ لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة وفق رؤية المملكة 2030، مؤكدًا على أن هذا المسار النوعي للابتعاث سيكون إضافة في نوعية تخصصاته، بما يلبي احتياجات القطاعات الحكومية من الكوادر البشرية، ويعكس دور وزارة التعليم في المشاركة والتكامل مع تلك القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة للوطن.

التخصصات الجديدة

وأشار وزير التعليم إلى أن مسار التميز للابتعاث يقدم تخصصات جديدة تسهم في بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع لدعم قطاعات المملكة الواعدة، وبناء مجتمع حيوي يرفع من مستوى جودة الحياة، ويعطي فرصة لربط تلك التخصصات بالتوجهات القادمة ضمن الرؤية الطموحة في إعداد كوادر بشرية سعودية قادرة على المساهمة الفعلية في سوق العمل، وتلبية احتياجات كافة القطاعات المختلفة بشكل متميز ونوعي.

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