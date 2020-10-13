جامعة الإمام تعلن عن آلية الاختبارات: الفصلية والنهائية حضوريًّا

المواطن - الرياض

أعلن المتحدث الرسمي باسم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور​ أحمد الطحيني، أنه سيتم جراء الاختبارات الفصلية والنهائية حضوريًّا، مع التأكيد على تطبيق واتباع جميع الإجراءات الاحترازية.

وجاء في نص بيان جامعة الإمام الذي نشره الحساب الرسمي على موقع تويتر ما يلي:

إشارة إلى البيان الصحفي المعلن من وزارة التعليم بتاريخ 21 صفر 1442 للهجرة حول صدور الأمر السامي الكريم باستمرار العملية التعليمية عن بُعد لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1442هـ في التعليم الجامعي وفق الضوابط والتعليمات المطبقة حاليًّا، وانطلاقًا من حرص الجامعة على منسوبيها وطلابها وطالباتها بعدم التعرض لأي سوء؛ سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه، وحيث ما زال العالم يعاني من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ عليه فإن مسيرة التعليم عن بعد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ستستمر من خلال كلياتها ومعاهدها وفق الآلية الصادرة من وزارة التعليم بناءً على تعميم معالي وزير التعليم رقم 110026 وتاريخ 26/ 12/ 1441هـ، بأن تكون الدراسة “عن بُعد” للمقررات النظرية، وحضوريًّا للمقررات العملية والتدريبية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لأهمية إقامة الاختبارات حضوريًّا في مقر الجامعة وليس عن بُعد، لحرص الجامعة على جودة مخرجاتها، وسلامة طلابها وطالباتها وجميع منسوبيها؛ فستعقد الاختبارات الفصلية والنهائية حضوريًّا، مع التأكيد على تطبيق واتباع جميع الإجراءات الاحترازية الآتية:

– لبس الكمامة طوال الوقت.

– الإفصاح عن الإصابة، والتواصل مع مسؤولي الكلية والقسم ليتم إجراء اختبارات بديلة بعد الشفاء- بإذن الله- وفي حال ثبوت الإصابة والحضور؛ فسيكون الشخص المعني تحت طائلة المسؤولية أمام الجهات القانونية، وسيحال إلى لجنة التأديب في الجامعة.

– الحضور قبل الاختبار بوقتٍ كافٍ؛ تفاديًا للازدحام، ولإجراء الفحص المبدئي قبل الدخول للكلية.

– الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

– مغادرة حرم الجامعة مباشرة بعد إنهاء الاختبار؛ لعدم حصول التجمعات.

– إحضار الطالب والطالبة أدواته الخاصة لتأدية الاختبار، وعدم مشاركتها مع الآخرين.

– عدم إدخال أي كتب أو أوراق تخص الطالب داخل الكلية قبل أو أثناء الاختبارات.

– الحرص على تعقيم اليدين بشكل مستمر.

– تطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والتسجيل في التطبيقات الخاصة بتعزيز الوقاية من فيروس كورونا مثل (توكلنا، تباعد، تطمن) وتفعيلها أثناء الحضور لمقر الاختبار.

– التقيد بجميع الإجراءات التي تعلنها الكليات والمعاهد في الجامعة بخصوص دخول وخروج الطلاب وحضورهم في قاعات الاختبارات بأعداد محددة، وأوقات معينة.

– الوقوف عند نقاط الفحص عند الدخول للمبنى أو قاعة الاختبارات، والتقيد بتعليمات الأمن الجامعي والمشرفين على سير العمل.

وشددت جامعة الإمام على أنها ملتزمة بالتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والفحص المبدئي لجميع الطلاب والمراقبين والعاملين في لجان الاختبارات عند الدخول لمباني الجامعة.

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