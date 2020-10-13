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جامعة القصيم تطرح عدداً من المزايدات والفرص الاستثمارية
لتأجير مواقع حضانات بالكليات ومكتبين لخدمة التذاكر

جامعة القصيم تطرح عدداً من المزايدات والفرص الاستثمارية

2020/10/13
الساعة 1:08 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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جامعة القصيم تطرح عدداً من المزايدات والفرص الاستثمارية
المواطن - القصيم

أعلنت جامعة القصيم، ممثلة في الإدارة العامة للاستثمار والأوقاف، اليوم عن طرح عدد من المزايدات والفرص الاستثمارية داخل مرافق ومنشآت الجامعة، شملت تأجير مواقع حضانات في كليات الجامعة، وتقديم خدمة تذاكر لمنسوبي الجامعة مع فتح مكتبين رجالي ونسائي للخدمة بالجامعة.

وتبدأ الجامعة في استقبال المظاريف المغلقة من الراغبين في الاستفادة من أحد هذه الفرص الاستثمارية حتى موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 2 / 4 / 1442هـ، على أن يجري فتح المظاريف يوم الأربعاء الموافق 3 / 4 / 1442هـ.

كما يمكن للراغبين في التقديم على هذه الفرص الاستثمارية التعرف على الشروط المطلوبة والأماكن المتاحة من خلال الحصول على كراسة الشروط مجانًا من إدارة العقود والمشتريات.


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