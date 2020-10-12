جامعة القصيم: لن يُسمح بتبادل الأدوات مع الآخرين أثناء الاختبارات

المواطن- القصيم

أقرت جامعة القصيم الضوابط والاحترازات الصحية خلال إجراء الاختبارات الفصلية الحضورية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ، للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وتضمنت الضوابط والاحترازات الحرص على تحميل تطبيقات “توكلنا، تباعد، صحتي، تطمن” على أجهزة الجوال قبل دخول الاختبار، وإحضار المستلزمات والأدوات الخاصة بالاختبار “أقلام، آلة حاسبة”، حيث لن يسمح بتبادل هذه الأدوات مع الآخرين، وكذلك عدم إحضار الكتب والمذكرات إلى مباني الجامعة لتفادي انتقال العدوى، كما لن يُسمح لأي طالب بدخول الاختبار إذا كانت درجة حرارته تزيد عن 38 درجة مئوية، إضافة إلى ضرورة الحضور إلى الاختبار قبل الموعد بوقت كاف، وذلك من أجل إنهاء بعض الإجراءات قبل بدء الاختبار كقياس درجة الحرارة، ومعرفة موقع قاعة الاختبار، وكذلك ضرورة الإفصاح عن الحالة الصحية في حال الإصابة بفيروس كورونا أو وجود أعراض الإصابة، علماً أن إخفاء ذلك سيعرض الطالب للعقوبات التأديبية وفق النظام.

وأكدت الجامعة على ضرورة الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية التي أعلنتها وزارة الصحة، وذلك طوال فترة الاختبار، كارتداء الكِمَامة، وعدم المصافحة، والتباعد الجسدي، مع ضرورة الالتزام بتوجيهات المسؤولين والمشرفين والمراقبين داخل قاعات الاختبارات، وعدم استعمال المصاعد “إلا عند الضرورة”، واستبدالها بالسلالم، إضافة إلى أهمية الحرص على تعقيم اليدين باستمرار، وتجنب لمس الأنف والعينين، وفي حالة الإصابة بفيروس كورونا أو وجود أي من أعراض الإصابة، يتم التقدم بطلب اختبار بديل من خلال إرسال بريد إلكتروني لعميد الكلية.

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