جامعة المؤسس: جميع الاختبارات النصفية والنهائية ستكون حضوريًّا

المواطن - الرياض
أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز أن جميع الاختبارات النصفية والنهائية لطلاب وطالبات الانتظام ستكون حضوريًّا، حسب ما ورد في دليل إجراءات الاختبارات الحضورية للطلبة في ظل جائحة كورونا المستجد.
كما دعت جامعة الملك عبدالعزيز الطلاب والطالبات إلى التقيد بالتعليمات الخاصة بالاختبارات، وتتبع دليل الجامعة للعودة الآمنة.
وشدَّدت جامعة المؤسس على جميع الطلبة ضرورة أداء الاختبار خلال الوقت المحدد حسب ما هو معتمد من الكلية، والاستفسار من أستاذ المقرر، وعند وجود أي تأخر من الطالب في الحضور من بداية وقت الاختبار قد يتسبب في احتسابه متغيبًا عن الاختبار.
وقالت جامعة الملك عبدالعزيز: يجب الحضور قبل موعد الاختبار بنصف ساعة على الأقل، وإحضار بطاقة الطالب الجامعية وبطاقة الهوية، وعلى جميع الطلبة قراءة تعليمات الاختبار بشكل جيد، والالتزام بها قبل دخول الاختبار.
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