جامعة المؤسس ووقف الوالدين يوزعان أجهزة آيباد على الطلبة

المواطن - الرياض

أبرمت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة شؤون الطلاب اتفاقية شراكة مجتمعية مع وقف الوالدين ونادي البر التطوعي بجمعية البر بجدة تهدف إلى الدعم للطلبة المحتاجين، حيث ستوفر الاتفاقية 200 جهاز آيباد في المرحلة الأولى من الشراكة.

ومثَّل الجامعة في التوقيع عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني فيما مثل وقف الوالدين ونادي البر التطوعي بجمعية البر بجدة مدير الوقف وعضو مجلس الإدارة بجمعية البر الأستاذ محمد سعيد أبو ملحة، وذلك بحضور وكلاء ومديري الإدارات في عمادة شؤون الطلاب، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومدير الجمعية.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن جامعة الملك عبدالعزيز وبتوجيه من معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي تسعى إلى توفير كافة الخدمات التي يحتاجها الطالب والطالبة، ومن خلال هذه الاتفاقية سيتم توفير أجهزة آيباد، وهو استمرار لدعم الذي يحظى به الطلبة بالجامعة، وقدم شكره الجزيل لوقف الوالدين والمساهمة في تقديم الدعم للطلبة المحتاجين.

وأشار “القحطاني” إلى أن الجامعة أطلقت مع بداية جائحة كورونا في الفصل الدراسي الثاني العام الماضي مبادرة بعنوان “كلنا معك” لدعم طلبة الجامعة الذين تعثر وصولهم للأنظمة الإلكترونية للتعليم عن بعد، وذلك من خلال توفير أجهزة الحاسب الآلي وبلغ عدد المستفيدين من المبادرة 540 طالباً وطالبة.

من جانبه أكد مدير الوقف وعضو مجلس الإدارة بجمعية البر الأستاذ محمد سعيد أبو ملحة أن جمعية البر بجدة ووقف الوالدين تسعى إلى المساهمة بتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تحفيز القطاع الخاص نحو المسؤولية الاجتماعية وتشجيع العمل التطوعي وتحسين الخدمات، وذلك عبر العمل الخيري المستدام على المستوى المحلي والعالمي.

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