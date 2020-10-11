جامعة الملك فيصل تفعل نظامًا إلكترونيًّا لحجز قاعات الاختبارات

المواطن - الرياض

أعلنت إدارة جامعة الملك فيصل تفعيل نظام إلكتروني لحجز قاعات الاختبارات الكبيرة للكليات التي تضم أعدادًا كبيرة من الطلبة، وذلك لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي.

وأوضحت الإدارة، في بيان لها، أن نسبة الطلاب لن تزيد على 25% من الطاقة الاستيعابية لقاعة الاختبار.

وشددت على ضرورة تحميل تطبيقي “توكلنا” و”تباعد” لكل من أعضاء هيئة التدريس والطلبة، ووجوب الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية، مؤكدة أن أي إخلال سيعرض المخالف لرصده من اللجنة المختصة في الجامعة، والرفع بمخالفته للجهات الرسمية.

وأكدت على عدم حضور أعضاء هيئة التدريس والطلبة إلى قاعات الاختبارات في حال الاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا والالتزام بالعزل الصحي، مبينة أنه سيتم تنسيق موعد آخر لاختبار الطلبة بعد التعافي.

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