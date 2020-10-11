جدة تسجل أعلى درجة حرارة وأبها الأقل فجر اليوم

المواطن -الرياض

كشف د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، عن تفاصيل درجات الحرارة التي تم تسجيلها فجر اليوم في المملكة.

ونشر المسند، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ26 محطة في السعودية.

وسجلت جدة أعلى درجة حرارة فجر اليوم بـ 26 درجة مئوية، بينما سجلت أبها أقل درجة بـ13 درجة مئوية.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى منطقة الباحة وكذلك التأثير على أجزاء من منطقة تبوك ومكة المكرمة.

كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من الحدود الشمالية، الجوف، حائل، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تستمر درجات الحرارة بانخفاضها النسبي على المناطق الشمالية يمتد تأثيرها إلى وسط وشرق المملكة.

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