جدة ومكة المكرمة تسجلان 41 مئوية غدًا وأبها 11

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.

رياح وغبار:

وتوقعت الأرصاد استمرار تأثير الرياح الشرقية النشطة، والتي قد تثير الغبار خلال النهار على بعض الأجزاء الواقعة ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توقعت الأرصاد أن يصحب الحالة ارتفاع في درجات الحرارة العظمى، في حين يكون الطقس مستقرًّا على بقية مناطق المملكة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة يوم غد الثلاثاء، من المتوقع أن تسجل مكة المكرمة وجدة 41 مئوية كأعلى درجة حرارة، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة بـ11 مئوية.

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