جدول ام بي سي 2

دائمًا يبحث الكثيرون عن ما هو جدول ام بي سي 2 حيث أن هذه القناة متميزة جدًا ومتخصصة في عرض الكثير من الأفلام الأجنبية والبرامج الرائعة والمميزة والمفضلة لدى الكثيرين.

قناة ام بي سي 2

قبل أن نتعرف على ما هو جدول ام بي سي 2 فيجب أن نتعرف أولاً على قناة ام بي سي 2 حيث أن هذه القناة تعد من القنوات المتخصصة في عرض الكثير من البرامج والأفلام الرائعة والمفضلة لدى الكثير من المشاهدين والمتابعين لهذه القناة.

كما أنها تقوم بتقديم جميع برامجها مجانًا على مدار اليوم كله وبدون توقف، كما أنها تقوم بعرض الكثير من الأفلام الأجنبية والمسلسلات الأجنبية المترجمة للغة العربية.

ومن أكثر مميزاتها أنها تجمع بين هذه الأفلام الكوميدية وأفلام الرومانسية والحركة والكثير من النوعيات المختلفة التي تتناسب مع جميع الأذواق وكل الفئات العمرية المتنوعة.

لقد تم بث برامج هذه القناة في عام 2003 ومنذ هذا الوقت أصبحت من ضمن قنوات ام بي سي مصر التي يوجد بها الكثير من القنوات مثل ام بي سي الأولى وام بي سي الثالثة وام بي سي الرابعة وام بي سي دراما والكثير من القنوات الفضائية المتنوعة.

كما أن هذه القناة تتميز بطابع خاص يختلف عن غيرها من القنوات الأخرى وتقوم بعرض برامج ومسلسلات وأفلام وقناة ام بي سي الثانية وتقوم بعرض المسلسلات الأجنبية ونشرة الأخبار والأوبرا والبرامج الدولية.

كما تقوم أيضًا بعرض الكثير من الأفلام الأجنبية الرائعة المترجمة للغة العربية.

ما هو تردد قناة ام بي سي 2

قبل أن نتعرف على ما هو جدول ام بي سي 2 فيجب أن نتعرف على ما هو تردد قناة ام بي سي 2 من الممكن أن يتم متابعة قناة ام بي سي 2 على هذا التردد التالي

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: هو 11938.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12284.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: هو ⅚.

جدول ام بي سي 2

سوف يقوم موقع المواطن بتوضيح ما هو جدول ام بي سي 2 بعد أن قام بتوضيح ما هو تردد قناة ام بي سي 2 حيث أنه سيتم إذاعة الكثير من الأفلام الاجنبية الرائعة والمميزة من أول يوم الجمعة 24 2020 حيث أنه سيتم عرض فيلم الرعب ذا سترينجر زوا.

وهذا الفيلم يحكي قصة فتاة تعود من حفل زفاف وتتفاجأ بعد ذلك بهجوم شديد هي وزوجها من قبل ثلاثة غرباء وجوههم مغطاة باستخدام أقنعة.

جدول يوم الخميس 15 أكتوبر على قناة ام بي سي 2

سوف يتم يوم الخميس 15 أكتوبر عرض فيلم the company men في الساعة السادسة مساء.

وهذا الفيلم أحداثه تدور حول الأزمة المالية العالمية التي قد ضربت العالم كله في أواخر سنة 2008 عن طريق إحدى الشركات التي تقوم بخفض عدد العمال الموجودة لديها ويناقش هذا الفيلم تأثير هذه الأزمة على الأبطال الثلاثة.

الساعة الثامنة مساءً سوف يتم عرض فيلم miss Sloane الذي يحكي عن قصة إليزابيث وهي سياسية ناجحة وقوية جدًا تعودت دائمًا على الانتصار في جميع معاركها السياسية بجميع الوسائل الممكنة بواشنطن وسوف تقوم بمواجهة أقوى خصم سياسي مر عليها خلال مسيرتها العملية.

الساعة العاشرة والنصف صباحا سوف يتم عرض فيلم The big Short هذا الفيلم الذي تدور أحداثه حول أربعة من الأشخاص المتخصصين في عالم الاقتصاد الذين ينجحون برؤيتهم في التنبؤ بانهيار سوق المقاولات ثم يقررون بعد ذلك استغلال ما يحدث مع البنوك الكبرى بسبب طمعهم.

جدول اليوم الجمعة 16 اكتوبر على ام بي سي 2

الساعة الواحدة صباحًا سوف يتم عرض فيلم before I wake وهذا الفيلم تدور أحداثه حول الرعب والإثارة وهناك طفل يتيم يسمى كودي يراوده بعض الأحلام والكوابيس التي تتحول لحقيقة بعد ذلك مما يجعل الحياة صعبة وسيئة للغاية.

الساعة الثانية والنصف صباحًا سوف يتم عرض فيلم the lego Batman movie وهذا الفيلم يروي قصة البطل الخارق بروس واين وهو يقوم بمواجهة الإجرام الذي يوجد في مدينة جوثام.

الساعة الرابعة والنصف صباحًا سوف يتم عرض فيلم Jump Street 21 وتدور أحداثه حول ضابطا شرطة سوف يتقمصا شخصية مراهقين بإحدى المدارس حتى يكشفون جريمة معينة وسوف ينتج عن ذلك الكثير من المواقف الكوميدية.

الساعة السادسة والنصف صباحًا سوف يتم عرض فيلم get smart الذي تدور قصته حول شخص يدعى مكسويل مارت الذي يعمل في وكالة من وكالات التجسس الأمريكية ويحاول بجميع الطرق أن يقوم بالانضمام لفريق العملاء السريين.

وسوف يتم مهاجمة مقر الوكالة وتسرق جميع البيانات السرية ويقرر مدير الوكالة بعد ذلك بتعيين ماكسويل عميل سري وسيتم إرساله في مهمة مع العميلة رقم 99 التي قد قامت بإجراء عملية تجميلية لأنها ليست مسجلة في الوكالة.

وسوف ينطلقان حتى يتبعان المقتحم بالأراضي الروسية وسوف تحدث لهم الكثير من المفارقات الكوميدية.

جدول يوم السبت 17 أكتوبر في ام بي سي 2

الساعة الثانية عشر صباحًا سوف يتم عرض فيلم the girl with all the gifts.

الساعة الثانية صباحًا سوف يتم عرض فيلم the big get short.

الساعة الرابعة والنصف صباحًا سوف يتم عرض فيلم jump Street

الساعة السادسة والنصف صباحًا سوف يتم عرض فيلم House of games.

الساعة الثامنة والنصف صباحًا سوف يتم عرض فيلم Downsizing.

الساعة الحادية عشر صباحًا سوف يتم عرض فيلم Transcendence.

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