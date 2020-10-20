جراحة ناجحة لإعادة يد مبتورة في مستشفى الملك فهد بالهفوف

المواطن - واس

حقق فريق طبي مختص في جراحة التجميل والترميم في مستشفى الملك فهد في الهفوف إنجازاً طبياً وذلك من خلال نجاحه في إعادة توصيل يد مصاب بترت بالكامل في (الكف) نتيجة وقوع جسم معدني ثقيل عليها.

وبادرت الفرق الطبية فور وصوله للطوارئ بإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات المخبرية والأشعة اللازمة، وأُدخل مباشرة إلى غرفة العمليات، حيث أجريت له عملية جراحية أستغرقت قرابة 10 ساعات، وتمكن خلالها الفريق الطبي من إعادة توصيل الشرايين والأوردة والأعصاب والأوتار بنجاح، وبعد استعادة يده لوظائفها الطبيعية وتحسن وضعه الصحي غادر المصاب المستشفى.

وتعد هذه العملية من العمليات الطبية المعقدة، نظراً لأن اليد تعرضت لبتر كامل، وإمكانية إعادة التروية للجزء المصاب (المبتور) يجب ألا يتأخر عن أربع إلى ست ساعات.

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