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جستنيه منتقدًا لاعبي الاتحاد: أداء باهت وأخطاء قاتلة
بعد خسارته أمام الاتفاق بثنائية

جستنيه منتقدًا لاعبي الاتحاد: أداء باهت وأخطاء قاتلة

2020/10/18
الساعة 11:46 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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جستنيه منتقدًا لاعبي الاتحاد: أداء باهت وأخطاء قاتلة فريق الاتحاد
المواطن - مروة نبيل
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1 جستنيه ينتقد لاعبي الاتحاد:
1.1 العميد يخسر أمام الاتفاق بثنائية:

انتقد الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بقيادة المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي، بعد الخسارة ضد الاتفاق اليوم.

جستنيه ينتقد لاعبي الاتحاد:

وقال جستنيه: “لا مدرب ولا لاعبين حاسين بمسؤولياتهم ما شاهدته من خلال أداء باهت ورتم بطيء جدًّا كأنهم يلعبوا تمرين المباراة ما هي صعبة لم يكن الاتفاق الفريق الثقيل، إنما وجد لاعبين شايفين أنفسهم على الكرة”.

 

الاتحاد ضد الاتفاق
لاعبو الاتفاق يحتفلون بالهدف

وتابع الإعلامي الرياضي حديثه الغاضب عن العميد قائلًا: “كفاية أعذار وكفاية اعتذار والله الاتحاد حرام فيكم ما تستاهلوا ترتدوا شعاره، كاريلي لا جديد عنده مدرب بارد جدًّا جدًّا، الله يعين الجماهير على ما ابتلاه”.

واختتم جستنيه حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “المشكلة هي هي لاعبين ومدرب ما عندهم ذرة إحساس بالمسؤولية.. سكتنا كثيرًا، من بدايتها نفس الروح الميتة والأخطاء القاتلة”.

الاتحاد ضد الاتفاق
جانب من المباراة

العميد يخسر أمام الاتفاق بثنائية:

ولعب العميد ضد الاتفاق اليوم على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز فارس الدهناء بنتيجة 2/ 1.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين قبل أن يسجل فهد المولد هدف التقدم للعميد من ركلة جزاء عند الدقيقة 59، وأحرز فيليب كيش هدفين من ركلتي جزاء أيضًا ليمنح فريقه الفوز، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد والاتفاق
مباراة العميد والاتفاق

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